Toute l'équipe de 3DJuegos vous souhaite une bonne et heureuse année!

L’année 2021 va être meilleure que 2020, nous n’en doutons pas. Profitons-en!

Nous nous sommes promis heureux de l’année 2020, vérité? Et finalement, cela a été loin des attentes élevées que nous avions, mais en Jeux 3D nous aimons rester avec le positif et la vérité est que cela nous a également laissé de bonnes choses. Cela n’a pas été une année facile loin de là, mais nous n’allons pas penser que tout va mal!

Nous avons connu le lancement de deux nouvelles consoles qui, en général, ont laissé un bon goût en bouche chez les fans et aussi une tonne de logiciels qui nous divertissent depuis très, très longtemps … Et ce qui pourra nous amuser à l’avenir aussi!

L’année qui commence sera chargée de nouvelles très puissantesL’année qui commence, en outre, sera également chargée de nouvelles très puissantes. La Xbox Series et la PS5 commenceront à démontrer leur potentiel technique et jouable, et nous commencerons à voir l’actualité de jeux très attendus tels que Halo Infinite, Horizon Forbidden West, The Elder Scrolls VI et bien d’autres … Il semble clair que tous ne sortiront pas cette année qui se termine pour commencer, mais ils commenceront à nous permettre de les voir plus en profondeur. Pas mal, non?

Dans tous les cas, l’actualité des jeux vidéo ne s’arrête pas à Jeux 3D. Avec de nombreux reportages sur les temps forts de l’année que vous pourrez consulter sur les pages du magazine et qui vous permettront de connaître le meilleur et le pire que 2020 nous a laissé.

Nous disons au revoir en accueillant cette année qui commence aujourd’hui.Bonne année et bonne année 2021!

En savoir plus: 3DJuegos.

