Au cours des dernières semaines, nous avons entendu toutes sortes de rumeurs annonçant l’arrivée d’un jeu spécial Super Mario pour son 35e anniversaire. Mais ce à quoi nous ne nous attendions vraiment pas, c’est que l’entreprise japonaise ait encore plus à enseigner. De cette façon, nous avons été présentés avec un direct complet axé sur les nouvelles de Super Mario qui a conquis les fans.

Non seulement nous avons des jeux pour la console hybride, mais nous avons encore beaucoup à venir. Par conséquent, nous allons vous donner un aperçu de cet incroyable direct et partager les nouvelles avec vous que ce personnage Nintendo vous réserve. Des jeux classiques, de grandes nouveautés et des surprises qui préparent leur arrivée d’ici 2021.

Game & Watch: revivez les débuts des jeux vidéo

De nombreux joueurs ont pu profiter de l’excellente proposition de Mario au début. Mais avez-vous déjà imaginé pouvoir profiter de cette belle expérience sur une console rétro? C’est la proposition qu’il nous propose dès le début du live. En cela, nous pouvons non seulement revivre les premières aventures de Mario, mais même des jeux qui s’adaptent au personnage. Tout dans une console à mettre en vente à partir du 13 novembre.

Super Mario 3D World arrive sur Nintendo Switch

L’un des titres qui a été un succès sur Wii U et Nintendo 3DS arrive sur la console hybride avec l’intention de nous surprendre. Et c’est que nous pourrons non seulement profiter de l’aventure principale, mais nous aurons aussi une surprise qui arrivera sous le nom de La fureur de Bowser, disponible à partir du 12 février 2021.

Une bataille royale dans le style de Super Mario

Les battle royale sont le sujet du moment mais, avez-vous déjà imaginé la possibilité de rivaliser avec Mario en tête? C’est la proposition que nous laisse le direct avec Super Mario Bros.35, un titre de durée limitée qui nous fera rivaliser avec 34 autres joueurs et que, suite à la proposition de Tetris 99, fera que chacun des ennemis que nous éliminons finira sur l’écran d’un autre joueur. Tout cela avec une proposition qui sera disponible du 1er octobre au 31 mars 2021.

Mario Kart arrive pour conquérir votre salon

L’une des annonces les plus inattendues est venue de Mario Kart, mais pas avec un nouveau jeu pour notre console, mais en présence d’un jouet qui va révolutionner notre salon. Bien sûr, tout cela avec une proposition sous le sceau de Nintendo qui va révolutionner les maisons à partir du 16 octobre 2020.

De nouvelles façons de célébrer les anniversaires

Bien sûr, Mario sera le protagoniste d’une bonne base de produits. Avec l’intention de fêter ses 35 ans, la société a jeté toutes ses cartes sur la table et n’a pas hésité à nous montrer une bonne base de produits tant au niveau du merchandising que du contenu du jeu. De cette façon, nous avons la proposition de voir Mario dans Mario Kart Tour avec de nouveaux personnages, en Splatoon 2 et même dans Animal Crossing: Nouveaux horizons.

Super Mario All-Stars disponible à partir d’aujourd’hui

C’est le bon moment pour renouer avec Super Mario. Pour cette raison, la société nous propose de profiter des jeux Mario à partir d’aujourd’hui Nintendo Switch en ligne. Nous avons une compilation avec quatre jeux qui nous feront tester nos capacités dans les jeux classiques de la société.

Super Mario 3D All Stars, confirmé pour cette année

Et enfin vient le joyau de la couronne, le jeu le plus répandu et le plus répété de ces derniers mois. Super Mario 3D All Stars arrive cette année avec trois des grands jeux de la société. Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy Ils révolutionneront la console hybride avec des graphismes améliorés et un gameplay ajusté à la nouvelle console à partir du 18 septembre.