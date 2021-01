Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les consoles nouvelle génération ont fait leurs débuts il y a seulement 2 mois et bien que Sony et Microsoft n’aient pas annoncé d’éditions spéciales, les fans ont montré des initiatives très intéressantes. Ce sont précisément les designs de la PlayStation 5 qui ont le plus attiré l’attention des utilisateurs et plusieurs ont été mis en vente. Parmi les plus récentes et les plus importantes, une édition noire inspirée du design rétro de la PlayStation 2 qui vient juste d’être mise en vente. Malheureusement, sa sortie a présenté tellement de problèmes qu’elle a finalement été annulée.

Il y a quelques jours, nous vous avons dit que le design SUP3R5, qui présentait un design rétro pour la PlayStation 5, commencerait sa période de précommande ce week-end. Eh bien, dès qu’il était disponible, le système a été épuisé presque instantanément, car il n’a fallu que 20 minutes pour qu’il n’y ait plus d’unités disponibles et en peu de temps, la même chose s’est produite avec les commandes personnalisées, comme le rapporte Video Games Chronicle.

En raison de la forte demande pour cette édition, au moment de faire leurs précommandes, de nombreux utilisateurs ont eu des problèmes de paiement importants et n’ont pas pu effectuer leurs achats, car leur compte était débité, mais ils n’ont pas reçu l’email de confirmation de la transaction , entraînant des remboursements, le chaos et la non-conformité.

SUP3R5 a annulé toutes les commandes et la vente internationale du système

En conséquence, vendredi dernier, 8 janvier, la société s’est désolée, car elle est débutante et “imparfaite” et a donc annoncé qu’elle retarderait les précommandes internationales du lendemain à plus tard ce mois-ci et qu’elle changerait la méthode de lancement, puisque cela la deuxième tentative le ferait progressivement, en plusieurs petites séries afin de ne pas surcharger vos systèmes et d’éviter ce genre de problèmes.

Cependant, au début du samedi 9 janvier, le SUP3R5 a signalé qu’il y avait eu un changement radical dans ses plans et qu’il avait suspendu sa prévente et annulera toutes les commandes reçues, faisant référence que son personnel avait commencé à recevoir des «menaces crédibles» qui mettaient leur Sécurité.

«Nous voulions que ce soit une façon amusante de célébrer la nostalgie partagée. En fait, il y a des gens qui sont prêts à interférer avec cela. Si nous déterminons qu’il est prudent de réessayer, nous le ferons. Pour l’instant, prenez soin de vous », a commenté SUP3R5 dans sa déclaration.

La PlayStation 5 a fait ses débuts le 12 novembre au Mexique et dans d’autres régions et le 19 novembre, elle a atteint le reste du monde. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

