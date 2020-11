Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Quelques jours avant la première de la PlayStation 5, Sony et le rappeur Travis Scott ont confirmé une collaboration avec laquelle le chanteur deviendrait un partenaire créatif de la marque. Jusqu’à présent, on ne savait pas comment le chanteur ferait la promotion de la PlayStation 5 au-delà des vidéos qu’il avait présentées. Certaines chaussures de tennis avec le design de la marque avaient attiré l’attention et récemment, il a été annoncé en quoi consistait la campagne de la ligne de vêtements, qui comprend précisément ces tennis qui seront presque impossibles à obtenir.

Le jour du lancement de la PlayStation 5, Travis Scott a publié une vidéo incroyable qui a été filmée dans un désert et on peut le voir profiter de l’expérience PlayStation avec tous les jeux qui arrivent sur la nouvelle console. Le court-métrage montre également qu’un événement a eu lieu grâce auquel le rappeur a rendu visite à 2 joueurs chanceux et leur a donné une PlayStation 5.

Cela ne s’est pas arrêté là, car peu de temps après cette présentation, la boutique officielle de la marque Travis Scott avec les produits Cactus Jack a dévoilé une ligne de vêtements inspirée de la marque Sony, qui comprend des t-shirts, des pulls et des sweats à un prix qui va de 48 USD à 98 USD.

Les chaussures de tennis PlayStation seront très exclusives

Le produit le plus intéressant, cependant, sont les chaussures de tennis que Travis Scott a montrées à l’avance dans l’une des vidéos avec lesquelles il a annoncé sa collaboration avec Sony. Ces baskets sont une Nike Dunk Low bleu lavande qui met en valeur les lacets et le logo Nike sur le côté de chaque chaussure avec des tons noirs. La coloration des chaussures est complétée par du blanc. Bien que la palette de couleurs soit harmonieuse, les détails de la PlayStation sont ce qui rend ce modèle spécial, car il présente les logos de Sony, de PlayStation, ainsi que de Cactus Jack.

Fait intéressant, les logos PlayStation et Nike qui apparaissent sur la chaussure gauche sont en anglais (caractères romains), tandis que les marques apparaissent en japonais sur la chaussure droite.

Si vous avez aimé le design, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous, car ce modèle sera très très limité, car ils ne seront pas à vendre, mais seulement 5 paires ont été faites auxquelles le public aura accès et le seul moyen de le faire est de passer par d’une tombola, dont sortiront les gagnants, qui n’auront pas à payer pour recevoir les prix.

La pire nouvelle est que cette promotion n’est disponible que pour les résidents des États-Unis. Si vous êtes de là-bas, dépêchez-vous de vous inscrire, car les inscriptions ont ouvert le 12 novembre et se termineront aujourd’hui, le 13 novembre.

Produits de la collection PlayStation Cactus Jack X

Nous vous laissons une galerie avec les produits trouvés dans la boutique Cactus Jack.

Qu’as-tu pensé de cette collaboration? Un produit a-t-il retenu votre attention? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que Travis Scott a eu une année étroitement liée aux jeux vidéo, puisqu’il est même apparu lors d’un grand concert à Fortnite. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à la PlayStation 5 en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2