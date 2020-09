« La préservation du jeu vidéo est une réalité qui doit être prise très au sérieux. »

Dans le cadre de RetroBarcelone de l’année 2018 Toni Piedrabuena, un membre vétéran de cette maison, a consacré une conférence à la préservation du jeu vidéo. Un sujet de plus en plus en vogue et que peu à peu nous entendrons plus souvent. Parce que c’est une question très délicate, peu importe comment vous la regardez. Pour faire une comparaison quelque peu audacieuse, pouvez-vous imaginer que le manuscrit original de Don Quichotte et qu’est-ce qui aurait survécu jusqu’à nos jours était une réinterprétation d’un de ses lecteurs? C’est exactement ce qui est arrivé à certains des jeux vidéo les plus importants de l’histoire, dont le code original a été perdu à jamais. Comment est-ce possible? Dans certains cas, cela a été dû à un cas de force majeure, mais dans de nombreux autres à l’absence de prédisposition de ces entreprises à préserver leur héritage. Curieusement, de grands noms comme Konami, SEGA ou Taito ils ont permis qu’une telle chose se produise.

Les jeux vidéo cultes comme Bubble Bobble ont été perdus à jamaisLa première fois que les gens ont commencé à parler de la préservation du jeu vidéo dans le monde, c’était en 2012 à l’occasion de l’apparition de Silent Hill HD Collection, la remasterisation des deuxième et troisième tranches de la série d’horreur classique de Konami. Le jeu a été très critiqué à l’époque, entre autres, pour ses défaillances techniques, dont son équipe de développement, Studios Hijinx, ils ont justifié que Konami ne leur avait pas fourni le code original du jeu, mais une version précédente inachevée. En d’autres termes, dans la société japonaise, personne ne savait où se trouvait le code final des deux tranches de la saga Silent Hill, alors ils ont envoyé au studio californien une version qui non seulement n’avait pas subi un processus de test exhaustif, mais qui même quelques pièces manquaient. Certains aussi graves que le brouillard dans sa deuxième partie. Donc, une équipe qui n’était pas préparée pour une telle tâche a dû reprogrammer tout ce qui manquait avant de pouvoir appliquer le remastering comme prévu au départ. Compte tenu de ce que nous avons vu, il est difficile de ne pas se demander si Silent Hill HD Collection a sauté les premier et quatrième versements de la série pour des raisons similaires.

Konami a été le protagoniste de plusieurs épisodes similaires mais pas le seul. A l’occasion du lancement de Kingdom Hearts HD 1.5 Remix, son directeur Tetsuya Nomura a reconnu que le code original de cette œuvre très appréciée avait également été perdu à jamais. Sans entrer dans les détails, Nomura a fait remarquer que cette version HD devait être refaite avec le peu de matériel dont ils disposaient, ce qui n’était pas une tâche facile. Quelque chose de similaire à ce que Yukio Futatsugi, le créateur de Panzer Dragoon, qui a confirmé que personne SEGA a pu trouver le code original de Panzer Dragoon Saga, le RPG bien-aimé reprend cette série sur Saturne. Des jeux vidéo sans aucun doute cultes, tels que Bulle à bulles o Diablo II, il a également été confirmé qu’ils étaient perdus à jamais.

La plupart des codes de titre produits au début des années quatre-vingt ont été détruitsCe ne sont là que quelques-uns des cas connus, bien que selon toute vraisemblance, il y en ait beaucoup plus. Comme il est logique, les studios de jeux vidéo préfèrent ne pas annoncer ce genre d’épisode, qui est beaucoup plus courant et courant qu’on ne peut l’imaginer. Incidents pour la plupart inexcusables mais compréhensibles, car il faut comprendre que, jusqu’à il n’y a pas si longtemps, la conservation numérique était très coûteuse. À une époque où l’hébergement cloud n’existait pas, les entreprises stockaient tout ce matériel sur des supports tels que des bandes magnétiques, dont la conservation et la conservation étaient très coûteuses. En fait, le code de certains de ces jeux comme L’antre du dragon Elle a été perdue précisément à cause de la détérioration de ces supports, qui peuvent facilement s’endommager au fil des années s’ils ne sont pas conservés dans des conditions optimales. Cela dans le cas des grandes entreprises, car dans les petits studios, le code de ces jeux, sauvegardé sur une disquette, était simplement égaré parmi tout leur matériel. C’est exactement ce qui est arrivé à Jordan Mechner, créateur de Prince of Persia, qui croyait avoir perdu le code original de son chef-d’œuvre. Une décennie plus tard, faisant nettoyage dans la maison familiale, son père l’a trouvé dans une vieille poubelle.

Dans d’autres cas, la perte de ces matériaux a été la cause de décès. La plupart des codes Jeux AtariOutre un grand nombre de titres produits au début des années 80, ils ont été détruits sans plus attendre lors de la crise de 83. Les dirigeants de ces sociétés, confrontés à l’effondrement de leurs divisions dédiées aux jeux vidéo, ont décidé de tout détruire sans plus attendre. Connaissant les terribles pertes qu’ils ont subies du fait de la crise, il n’est pas étonnant que personne ne se soit alors soucié de la préservation de tout ce travail. Le cas de Konami est bien plus grave en comparaison. En raison de Grand tremblement de terre de HanshinLors de l’un des plus grands tremblements de terre que le Japon a traversés au siècle dernier, la société japonaise a perdu à jamais une grande partie de son matériel, comme l’art original du début de Castlevania. Hideo Kojima, qui travaillait à l’époque à la succursale de Konami à Kobe, a été contraint de redémarrer le développement de Metal Gear Solid à partir de zéro en raison de la catastrophe. En tout état de cause, excusable ou non, il faut comprendre qu’à cette époque aucun cadre, dont la principale préoccupation était les bénéfices de sa société, n’avait considéré qu’un jour ces titres pourraient jouir d’une seconde jeunesse. Personne ne pouvait imaginer alors qu’un jour nous voudrions récupérer ces joyaux de notre enfance.

L’émulation rend les choses tellement compliquées que certains studios de développement choisissent de reprogrammerEvidemment que manque le code d’origine cela ne veut pas dire que ce jeu était désespérément perdu. Grâce à l’émulation, le travail peut être apprécié à nouveau tel qu’il était initialement prévu. Mais ce n’est pas un processus aussi simple; il ne peut même pas être garanti, malgré ses résultats extraordinaires, que le jeu en question puisse être apprécié exactement de la même manière que sur son support d’origine. Une bonne émulation profite beaucoup de pouvoir compter sur le code de jeu original, sinon c’est comme une boîte noire dont le comportement ne peut être garanti à cent pour cent. Une tâche extrêmement compliquée si vous souhaitez également ajouter une sorte d’amélioration ou même résoudre un défaut de l’original. Des études telles que la Californian Digital Eclipse se spécialisent précisément dans des tâches comme celle-ci, qui ont entre autres réussi à ajouter un jeu en ligne à Street Fighter 30th Anniversary, malgré le fait que ni le jeu n’était préparé pour une telle chose ni personne de l’équipe n’avait accès au code original du différentes itérations de Street Fighter II.

Dans certains cas, l’émulation complique tellement les choses que certains studios de développement choisissent de reprogrammer l’intégralité du jeu à partir de zéro avec le peu de matériaux qu’ils ont pu récupérer. C’est le cas, par exemple, de Tempête De Neige; le code original de plusieurs de ses projets a été corrompu, les rendant inutilisables, donc pour le développement de StarCraft Remastered, il a été décidé de tout refaire tout en conservant l’essence de l’original. Paradoxalement, quelques mois plus tard, un utilisateur a trouvé une copie du code StarCraft original dans une vente en ligne. Une ressource qui a servi à de nombreuses reprises à sauver des projets qui auraient été irrémédiablement perdus à cause de leur disparition.

La préservation du jeu vidéo n’envisage pas seulement de sauvegarder le code original de ces projets pour les conserver pour l’histoire. Il essaie également de préserver toute sa bêta, ses phases de développement et même les notes de son créateur. C’est un héritage historique cela peut paraître insignifiant aujourd’hui, mais qui sera d’une immense utilité demain, lorsque l’histoire du jeu vidéo sera étudiée au même niveau que l’histoire des arts comme la littérature ou le cinéma. En outre, tous ces jeux ne doivent pas être perdus, ils doivent durer des générations à venir, tout comme nous avons conservé le patrimoine culturel de l’humanité pendant tant de siècles. La préservation du jeu vidéo est une réalité qui doit être prise très au sérieux, car l’héritage le plus représentatif de toute une génération est en jeu.

