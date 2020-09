Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ninjala continue de jouir d’une grande popularité en tant que bataille royale gratuite sur Nintendo Switch. GungHo Online Entertainment a prévu plus de contenu pour ce jeu de modèle de service et avait annoncé qu’une partie du prochain impliquait une collaboration avec une franchise de jeux vidéo emblématique, Sonic the Hedgehog. Rien n’avait été révélé sur elle, mais aujourd’hui, le développeur a finalement publié les détails.

Les développeurs en charge du jeu ont profité du dernier numéro du journal de développement de Ninjala pour expliquer en quoi consistera la collaboration avec Sonic. Comme prévu, Sonic et ses amis n’apparaîtront pas dans le jeu, mais ils apparaîtront sous forme de costumes.

Au total, il y aura 3 costumes disponibles dans le jeu, avec lesquels les utilisateurs pourront adopter l’apparence de Sonic, Tails et Knuckles. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, chaque costume sera composé d’accessoires pour les pieds, la tête et un T-shirt avec l’initiale du personnage. De plus, en tant que produit de cette collaboration, il y aura une Gum Utsusemi du Dr Eggman, ainsi que des décorations et des décalcomanies IPPON avec un design Sonic.

Pour obtenir ces objets, il faudra se rendre dans la boutique du jeu et dépenser Jala, la devise du titre. L’événement débutera le 23 septembre et se terminera le 21 octobre.

Un nouveau mode de jeu est en route vers Ninjala

Autre nouveauté: l’ajout du mode de combat en vedette dans le cadre d’une mise à jour qui sera disponible début octobre. Dans ce mode, vous pouvez trouver des modes de combat limités qui différeront des modes Battle Royale ou Team Battles en ayant des objectifs.

Le premier événement de ce mode sera Beast Attack!, Dans lequel il y aura un maximum de 8 joueurs, qui peuvent prendre le contrôle d’un ninja ou d’un monstre. L’objectif des ninjas sera de fuir les monstres et de marquer des points tant qu’ils ne sont pas attrapés et à la fin de gagner la partie en étant ceux qui ont le plus de points.

Si un monstre les attaque, ils se transformeront en monstres, tandis que l’ancienne bête se transformera en ninja. Pour gagner plus de points, les ninjas peuvent utiliser des provocations. Vous devez garder à l’esprit que dans cet événement limité, il n’y aura pas d’armes et les ninjas ne pourront utiliser que certaines capacités. Les joueurs peuvent obtenir un objet spécial en participant à cet événement.

Nous vous laissons la bande-annonce ci-dessous.

Que pensez-vous de tout le contenu qui sera disponible sur Ninjala dans les prochaines semaines? Dites le nous dans les commentaires.

Au cas où vous ne le sauriez pas, avec le début de la saison 2, 4 nouveaux types d’armes et l’étape de Shinobi City ont été ajoutés, il y a donc beaucoup de contenu à apprécier dans le titre. Il y a quelques jours, GungHo Online Entertainment a annoncé qu’il prendrait des mesures pour punir les joueurs ayant un comportement inapproprié dans les jeux.

Ninjala est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez trouver plus de nouvelles de lui si vous consultez son dossier.

