Cela fait quelques années que nous vous parlions, pour la première fois, de Dandara: Trials of Fear Edition. Et c’est que les Brésiliens de Long Hat House ont fait leurs débuts avec une metroidvania qui a basé son pilier jouable sur la mobilité de son protagoniste et qui, incidemment, a généré de très bonnes opinions parmi les critiques et les joueurs. Eh bien, même si il y a six mois nous prévoyions déjà que ledit titre aurait une édition physique, nous ne savions rien de plus … du moins jusqu’à maintenant!

Et c’est que l’éditeur britannique Super Rare Games a révélé que Dandara: Trials of Fear Edition (version qui inclut son DLC) aura un édition standard et une Edition collector. Ensuite, nous vous laissons avec le contenu du dernier:

Notre prochaine version physique de Switch est… Dandara: Trials of Fear Edition! 🧣 L’édition Collector est limitée à 1000 exemplaires, y compris un guide de 180 pages, un jeu de cartes à jouer, un CD de bande-son et plus encore! En vente le jeudi 3 septembre à 18h BST – exclusivement sur https://t.co/h3jjsv1Hra 🧣 pic.twitter.com/QWxbY9kWIv – Jeux super rares (@SuperRareGames) 28 août 2020

Contenu de l’édition collector Guide couleur de 180 pages Pendentif design personnalisé Ensemble complet de 52 cartes à jouer avec des illustrations uniques Épingle de collection Carte duplex au format A3 Voir également 2 CD avec la bande son 2 jeux de cartes à collectionner Autocollant Coffret collector

Il est à noter, si vous prévoyez de vous procurer l’un d’entre eux, que l’édition standard sera limitée à 4 000 exemplaires, tandis que l’édition collector n’aura qu’un tirage de 1 000 exemplaires. Avez-vous les yeux sur l’un d’entre eux? Réservations? Ici!

La source

en relation