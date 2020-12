De Frozenbyte ils ont voulu avoir un détail avec les fans de la saga en offrant l’artbook de la belle aventure.

Ce sont les dates auxquelles les détails avec les personnes les plus proches ont tendance à proliférer le plus. Et c’est pourquoi nous voyons beaucoup de cadeaux, d’offres et de jeux gratuits dans le monde des jeux vidéo. Maintenant, de Frozenbyte, ils ont voulu avoir un détail avec les propriétaires de Trine 4 dans Vapeur, à qui il cède, en format numérique, le livre d’art du dernier opus de cette saga aventure coopérative.

D’après l’étude, ils indiquent que, pour célébrer les fêtes de fin d’année, ils ont décidé de donner l’artbook Trine 4, afin que les joueurs puissent consulter processus artistique et inspirations lors de la création de vos décors, ainsi que le processus de conception explicative.

De plus, profitant de la tessiture, Frozenbyte a publié la bande originale officielle de Trine 4: Melody of Mystery, la dernière extension du jeu, qui comprend 8 nouvelles chansons composées par Ari Pulkkinen, en un total de 32 minutes de compositions mélodiques. Ici vous pouvez écouter un extrait.

Trine 4 est le dernier versement de la franchise populaire, qui propose depuis des années un style unique et captivant. Dans notre analyse, nous vous disons tout sur l’aventure.

En savoir plus: Trine 4 et Frozenbyte.

