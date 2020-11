Il arrivera sur PC en novembre. Sur consoles, il faudra attendre le printemps 2021.

La saga Trine continue de croître pour le plus grand plaisir de leur communauté, et de Frozenbyte, ils agrandissent la famille avec un nouvelle bande-annonce pour Melody of Mystery, le nouveau DLC pour Trine 4 The Nightmare Prince qui prépare son atterrissage échelonné dans les différents systèmes.

Comprend 6 nouveaux niveaux et arrivera sur PC en novembreMelody of Memory ajoutera une campagne à six niveaux à Trine 4, pour augmenter l’expérience. Ce seront de nouvelles phases dans lesquelles Amadeus, Pontius et Zoya Ils auront des compétences améliorées à exploiter, car ils résolvent toutes sortes d’énigmes en utilisant des éléments tels que des calottes glaciaires ou des torches, forçant toute leur ingéniosité à briller.

Ce nouveau DLC de la campagne Trine arrivera ce mois de novembre en PC, (Steam, EA Origin, GOG, Humble Store) donc son arrivée est imminente. Utilisateurs de PS4, Xbox One et Nintendo Switch il faudra attendre le printemps 2021 pour en profiter, à une date à confirmer.

Sorti en octobre 2019, le contenu du jeu continue de croître, dans une saga qui éblouit le public avec ses mélange d’action, de plateforme et de puzzle. Vous pouvez lire notre critique de Trine 4, à laquelle nous avons attribué une note de 8,0.

