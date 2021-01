Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 14/01/2021 12h45

Si vous appréciez Maneater, l’un des jeux gratuits de PS Plus pour ce mois-ci, vous serez heureux d’apprendre que plus de contenu est en route. Via une récente session de questions et réponses à Reddit, Tripwire Interactive a confirmé qu’ils travaillaient déjà sur le DLC pour ce RPG de requin.

Plus précisément, c’était Sean McBride, le directeur artistique du jeu, qui a confirmé l’information avec la déclaration suivante:

«Je peux confirmer que nous travaillons déjà sur le DLC! L’équipe le développe depuis un certain temps et nous espérons partager plus d’informations prochainement. “

D’autre part, McBride Il a également expliqué qu’à un moment donné de leur développement, ils envisageaient d’ajouter un système météo au jeu, mais en raison de limitations, ils ont décidé de se concentrer uniquement sur un cycle jour et nuit.

“Le climat est une de ces choses que nous aurions vraiment aimé mettre en œuvre correctement.”

Rappelle-toi que Maneater fait partie de PS Plus ce mois-ci, bien que seule la version de PlayStation 5.

La source: Reddit

