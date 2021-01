Lors de son lancement, il y avait plus d’un million de joueurs récurrents, le chiffre dépasse désormais à peine 200 000.

Le lancement de Cyberpunk 2077 n’a pas été souhaité depuis CD Projekt RED en raison des problèmes que le jeu a rencontrés sous forme de bugs. Bien que issu du studio polonais, il travaille dur pour résoudre les problèmes et offrir la meilleure expérience. Le fait est que, même ainsi, les aventures mettant en vedette V ont considérablement réduit leur nombre de joueurs, au moins sur Steam.

Cela reflète les données qu’ils émettent de Githyp, ce qui indique que le jeu a perdu 79% de ses joueurs depuis son lancement sur Steam. Sur le million d’utilisateurs qu’il y avait dans les premiers jours, il y en a maintenant à peine plus de 220 000 qui profitent de Cyberpunk 2077. Selon ces données, le jeu a perdu des utilisateurs récurrents trois fois plus vite que The Witcher 3, le jeu précédent du compagnie.

Même ainsi, il est toujours parmi les plus joués sur SteamUne tendance qui pas courant dans les jeux en monde ouvertComme grâce à leurs tâches et missions annexes, ils ont généralement des joueurs régulièrement pendant plusieurs semaines. Cyberpunk 2077 entre ainsi dans la moyenne des expériences solo axées sur la narration, ce qui tend à réduire significativement son niveau d’utilisateurs un mois après son lancement. Une autre critique que le jeu reçoit est qu’il manque de contenu, bien qu’en réalité, il existe plusieurs fins et différentes façons d’explorer toute l’intrigue.

Dans tous les cas, CD Projekt a déjà déclaré à plus d’une occasion qu’il avait à l’esprit la publication de contenu post-lancement élargir et améliorer l’expérience, avec un DLC gratuit et l’inclusion d’un mode multijoueur qui arrivera plus tard que prévu; au moins jusqu’à ce que les problèmes techniques les plus graves soient résolus. Vous pouvez en savoir plus en jetant un œil à notre analyse de Cyberpunk 2077.

