L’Epic Games Store continue de tenir la promesse de surprendre les joueurs au quotidien. Depuis sa création, c’est l’un des magasins qui a fait le plus parler, principalement parce qu’il garantissait aux joueurs la possibilité d’obtenir des jeux gratuits chaque semaine dans le but d’attirer de nouveaux utilisateurs et, bien sûr, de garder ceux qui en avaient déjà. arrivé grâce à Fortnite: Battle Royale.

Mais sa proposition est devenue encore plus ambitieuse, d’autant plus maintenant que nous avons atteint les 15 jours de jeux gratuits sur Epic Games Store. Avec l’intention que les joueurs bénéficient du meilleur service possible, la boutique nous surprend chaque jour avec de nouveaux titres. Cette fois, nous avons l’opportunité de ajouter à notre bibliothèque Tropico 5, l’un des titres les plus applaudis en stratégie et management.

Tropico 5 | Jeux Meridiem

Notre objectif avec ce jeu est de voyager dans une nation insulaire éloignée de Tropico pour étendre notre règne depuis la période coloniale. jusqu’au-delà du 21e siècle. Bien sûr, au fur et à mesure que nous dépasserons les objectifs, de nouveaux défis se présenteront, donnant ainsi lieu à une proposition beaucoup plus divertissante et amusante qui nous offrira de longues heures de divertissement.

Tropico 5 est disponible aujourd’hui sur Epic Games Store. Bien sûr, rappelez-vous que vous ne pourrez pas le télécharger gratuitement tout au long de la semaine, mais que demain, à 17h00, un nouveau jeu arrivera, mettant ainsi fin à cette offre surprenante. Par conséquent, si vous souhaitez ajouter de nouveaux titres à votre catalogue, c’est le moment de profiter de la proposition.