Bloomberg assure que l’entreprise a étudié un coût plus élevé pour ses jeux, avant de définir l’actuel.

En ce qui concerne la nouvelle génération, l’un des points à l’origine de la plus grande division entre les acteurs – et entre les entreprises elles-mêmes – est le prix des jeux de nouvelle génération. Des titres comme NBA 2K21 augmentent leur prix de 5 euros avec le saut générationnel. Alors que d’autres, comme les exclusivités PlayStation 5, augmenteront leur coût de 10 euros dans certains cas, atteignant désormais 80 euros en Europe, et 70 dollars aux États-Unis (bien que cette conversion ne soit pas équitable). Cependant, Ça aurait pu être pire.

Sony a débattu d’une augmentation du prix encore plus élevée avant de s’installer sur 70 $ BloombergUn rapport Bloomberg indique que Sony a étudié la mise en œuvre de prix encore plus élevés que celles annoncées aujourd’hui, face à la nouvelle génération. Sur la base de sources de l’entreprise, les journalistes Olga Kharif et Takashi Mochizuki rapportent le fait: «À un moment donné, Sony a débattu de [el precio] avant de choisir 70 $. De nombreux dirigeants ont demandé l’anonymat, apparemment parce qu’ils reconnaissent que le mouvement c’est impopulaire“.

Ce commentaire fait partie d’un article sur le thème de augmentation du prix dans la nouvelle génération. Un fait qui, affirment-ils, découle de facteurs tels que l’inflation économique et le coût croissant des développements Triple A, bien que les entreprises soient conscientes que le mouvement n’est pas bien accueilli. “Dans beaucoup de cas, les entreprises ne reconnaîtront pas l’augmentation des prix, en disant simplement que les prix varieront selon le titre », ajoute Bloomberg.

Demon’s Souls, jeu PS5 qui utilise le nouveau prix

Nous vous rappelons, comme nous l’avons mentionné au début, que l’augmentation de prix a également été mise en œuvre par sociétés tierces. Le premier à parler a été Take-Two avec la nouvelle NBA 2K, qui a conduit son PDG Strauss Zelnick à justifier le nouveau prix dans une interview. Cette augmentation est également visible dans des jeux comme Call of Duty Black Ops Cold War pour la nouvelle génération, le titre Activision, ou dans la version PS5 de Godfall, une console exclusive éditée par Gearbox Software.

Seul le temps et les consommateurs décideront si ces prix sont là pour rester. Dans tous les cas, nous vous rappelons que PlayStation 5 arrivera en Espagne et dans la plupart des régions le 19 novembre, avec un large catalogue de titres de lancement en tant qu’entreprise. En fait, dans 3DJuegos, vous pouvez déjà consulter l’analyse de Spider-Man Miles Morales dans la nouvelle génération, ainsi qu’une analyse complète de PlayStation 5 dans laquelle nous passons en revue toutes les informations de la console.

