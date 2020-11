Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 03/11/2020 8:00 am

DiRT 5 sera l’un des premiers jeux dont nous pouvons profiter dès le premier jour sur les consoles de nouvelle génération, donc ce dernier opus de la célèbre franchise de Codemasters jouera un rôle plus important que les précédents. Au cas où vous ne le sauriez pas, la campagne DiRT 5 aura la participation de Boulanger Troy Oui Nolan nord, deux des acteurs de jeux vidéo les plus reconnus du moment.

Dans le jeu, boulanger Vous assumerez le rôle de notre mentor, qui nous aidera sur le sujet des stratégies, des commandites, des contrats et plus encore. D’autre part, Nord Il servira d’antagoniste du jeu, donc la dynamique entre les deux sera certainement intéressante.

Nous avons eu l’occasion d’interviewer les deux personnalités, et cette fois nous laisserons boulanger expliquer la pertinence du mode histoire pour DiRT 5, ainsi que l’importance de son rôle:

«C’était définitivement un moment risqué, pour inclure un mode histoire quand, historiquement parlant, DiRT n’en a jamais eu. C’est quelque chose de vraiment unique, il y a beaucoup d’argent investi ici, il y a beaucoup de gens dans le studio qui en dépendent. Cela demande beaucoup de confiance, et Nolan et nous ne voulons pas montrer le même niveau de respect qu’ils nous ont montré, alors j’ai l’impression qu’à la fin, nous étions tous les deux très fiers de ce que nous avons fait. J’ai hâte d’y jouer, même si je suis quelqu’un d’autre en multijoueur, mais l’idée principale était: “ Avant cela, montrez-moi une histoire, montrez-moi des personnages, montrez-moi le monde, donnez-moi l’impression de ne pas jouer simplement comme une autre personne générique. Pour moi, ce n’était pas une décision de “ oh nous l’avons fait seulement parce que nous en avions envie ”, mais de “ ok, c’est la direction que nous voulons que la franchise prenne, nous voulons étendre cet univers au-delà de ce que nous avons fait auparavant. “”

DiRT 5 sera disponible le 06 novembre prochain à PS4 et Xbox One, et vous pourrez y jouer sur PS5 et Xbox Series X améliorés dès le premier jour.

La source: Atomix

