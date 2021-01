Un contenu gratuit pour tous les joueurs sera également inclus, avec Hephaestus et un agent épique.

A Total War Saga: Troy a annoncé la date de sortie de son nouveau pack de faction qui ajoutera du nouveau contenu au jeu vidéo de stratégie de Creative Assembly. Ajax et Diomède sont incorporés à compter du 28 janvier nouvelle mécanique de campagne, unités de cavaliers vétérans et nouveaux guerriers d’époque.

Le pack Factions sera disponible le 28 janvierAjax le grand il protège l’hôte achéen et est connu pour sa force inégalée et son immense stature. Leurs unités sont lentes mais défensives et une infanterie lourde pour tenir position, tandis que les unités de missiles tirent depuis des zones protégées. Pour sa part, Diomède, le roi d’Argos, est un vétéran de l’art de la guerre et a utilisé sa puissance militaire pour transformer Argos en une ville extrêmement puissante. Vous pouvez les voir en action dans la bande-annonce que nous laissons sur ces lignes.

Le pack comprend également contenu gratuit pour tous les joueurs, y compris Héphaïstos, le dieu des forgerons et des volcans, et l’artisan divin, un agent épique. Voici le résumé du contenu:

2 nouvelles factions: Salamina (Ajax) et Argos (Diomède).

18 nouvelles unités: Inclut les marins salaméens, les maîtres épéistes argifs, le mur d’Ajax et plus encore.

Unités Champion – Versions vétéran des unités normales dirigées par un officier.

4 nouveaux mécanismes de faction et options diplomatiques.

Nouvel événement à Troie: le vol du Palladium.

Exemple de carte de campagne et de bataille de Thèbes et ses sept portes

Pour en savoir plus sur le jeu, ne manquez pas notre analyse de A Total War Saga: Troy. Nous définissons le titre en disant que “cela apporte de bonnes idées à la franchise, son combat est passionnant et les nouvelles options de gestion contribuent à améliorer l’expérience globale”, et que l’IA est l’un des aspects qui ternit un résultat final plus optimal.

