Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le fait que Donald Trump n’ait pas pu se réélire à la présidence des États-Unis ne signifie pas qu’en sa qualité de président, tout a été dit et apparemment il ne veut pas partir sans déclencher un nouveau conflit avec le marché et les entreprises chinoises après les périodes. de tension avec des situations telles que Huawei et récemment TikTok.

Trump interdit les transactions avec WeChat de Tencent et les applications d’autres sociétés chinoises

Il y a quelques instants, il a été rapporté que Donald Trump, toujours président des États-Unis, avait signé un décret interdisant les transactions via 8 applications chinoises, dont Alipay de Ant Group et WeChat Pay de Tencent. Selon les informations de . (via Pingwest), la commande interdit tout type de transaction avec «des personnes qui contrôlent ou développent» les applications Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay et WPS Office, ainsi que ses filiales, après un délai de 45 jours.

Selon les détails publiés par l’agence d’information, la raison de cette décision est due à des problèmes de sécurité, puisque le gouvernement américain considère que les applications chinoises mettent en danger les citoyens nord-américains et qu’il est essentiel qu’ils n’aient pas accès aux bases de données. et des informations confidentielles.

Dans le document officialisant l’ordonnance, le président Trump a noté: «Le rythme et l’omniprésence de la diffusion aux États-Unis de certaines applications mobiles et de bureau, ainsi que des logiciels développés ou contrôlés par des personnes en République populaire de Chine sont une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. À ce stade, des mesures doivent être prises pour faire face à la menace posée par ces applications logicielles en provenance de Chine. “

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source