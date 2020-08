TSN et Call of Duty unissent leurs forces pour un événement étoilé appelé « The Northern Brawl »!

Ce soir, les membres de TSN affronteront «Le Grand Nord», une équipe composée d’un médaillé d’or olympique, d’un attaquant gagnant de la Coupe MLS et d’un ailier des Maple Leafs de Toronto dans une bataille de Warzone intitulée «The Northern Brawl».

En partenariat avec Call of Duty, TSN organisera un événement en direct intitulé «The Northern Brawl» à 18 h HE. Organisé par Marissa Roberto de Digital Sportscenter, l’événement voit Sam Gliserman, Corwin McCallum et Jesse Pollock de BarDown s’affronter dans une bataille intense de Warzone contre «The Great North», une équipe composée d’un médaillé d’or olympique Natalie Spooner, Toronto FC Jozy Altidore et Maple Leafs de Toronto Zach Hyman.

Le tournoi Warzone est lancé ce soir à 18 h HE et sera diffusé sur la chaîne twitch officielle de TSN.

Le message TSN et Call of Duty font équipe pour « The Northern Brawl » est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.