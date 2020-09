Si nous avons récemment eu la première spectaculaire de Capitaine Tsubasa: montée de nouveaux champions Sur PC et consoles, le moment est venu de savoir que ces curieux personnages reviendront une fois de plus aux jeux vidéo. Mais contrairement à ce que cela peut paraître, ce travail ne sera pas axé sur les consoles, mais sa première sera portée sur les appareils mobiles.

TSUBASA + fera son arrivée cet automne dans le monde entier, afin que les joueurs du monde entier puissent profiter de sa grande action. Bien sûr, avec une proposition qui nous fera vivre la magie et l’action des matchs mythiques de ces célèbres personnages d’anime et qui, bien sûr, sera disponible pour iOS et Android, étant sa première simultanée.

Tsubasa + | Regardez

Bien sûr, si vous avez des doutes ou ne savez pas de quoi il s’agit, sachez que c’est un jeu de réalité augmentée qui suivra un peu les traces de grandes œuvres telles que Pokemon aller. C’est pourquoi nous sommes confrontés à une proposition intéressante qui nous invitera à réaliser notre rêve de devenir un grand footballeur.

Mais si vous êtes impatient de profiter de cette belle expérience, n’oubliez pas que Captain Tsubasa: Rise of New Champions est disponible sur PC, Nintendo Switch et PlayStation 4. Il s’agit d’un retour spectaculaire de ces personnages et représente une révolution pour les joueurs. En fait, cela nous teste avec notre capacité à gérer le ballon et à gagner des matchs avec nos tirs imparables.

