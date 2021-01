Les dernières heures de 2020 approchent, mais cette année rare ne pourrait pas se terminer sans donner une dernière surprise au groupe “des choses impossibles que vous pensiez ne jamais arriver et qui viennent de se passer”. Comme chaque fin d’année, Type Moon a fait un streaming avant minuit au Japon pour annoncer des nouvelles de Fate Grand Order et bien sûr ils ont réussi à faire beaucoup de bruit avec l’actualité. En plus d’annoncer l’anime Fate Grand Carnival et l’arrivée de Muramasa dans le gatcha Fate / Gran Order trois ans après leur apparition dans l’histoire, ils ont également eu le temps de montrer le nouveau gameplay de Everyday Today’s Menu pour Emiya Family Fate / EXTRA Enregistrez (qui n’a toujours pas de plates-formes officiellement confirmées) et faites annoncer un remake à tous les fans de Tsukihime.

Tsukihime Remake est une réalité et arrivera sur Nintendo Switch à l’été 2021

Les fans du légendaire roman visuel de Type Moon sorti à l’origine en 2000 ont ressenti une piqûre dans le cœur chaque fois que la société japonaise annonçait des nouvelles et oublia Tsukihime. Au cours de la présentation d’aujourd’hui, je suis convaincu qu’ils avaient déjà abandonné tout espoir lorsque la bande-annonce ci-dessus a été soudainement vue. En plus de la vidéo, le casting du remake a également été révélé, qui est le suivant:

Personnel: Superviseur et scénariste principal: Kinoko Nasu Concepteur de personnages: Takashi Takeuchi Directeur artistique: Hirozaku Koyama Direction et scénario: NOIR Graphiques: Takao Sougetsu, Kaetsu, Shima Udon et Neko Sunatori Scénario: Urushinohara Programmation: Kiyobee Musique: Hideyuki Fukasawa et Keita Make Logo Designer: Winfanworks Chanson principale: ReoNa «Seimeisen» (Sacra Music) Ouverture du studio d’animation: Ufotable Planification et production: Type-Moon Distribution: Shiki Toono (joué par Ryousuke Kanemoto) Arcueid Brunestud (joué par Ikumi Hasegawa) Ciel (joué par Kaede Hondo) Akiha Toono (joué par Shino Shimoji) Kohaku (joué par Yuuki Kuwahara) Hisui (joué par Kana Ichinose)

On ne sait pas si Tsukihime Remake viendra en Occident, mais vu le succès que tout Type Moon connaît dans le monde, que les derniers jeux de ses franchises ont quitté le Japon et que pratiquement tous les romans finissent par atteindre l’hybride en Occident visuels il ne serait pas étonnant que dans quelques mois nous confirmions leur arrivée.

