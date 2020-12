L’un des jeux indépendants les plus captivants de ces dernières années peut être le vôtre gratuitement.

Jeux épiques Il s’est déguisé en Père Noël ce Noël et offre un jeu tous les jours sur son magasin numérique PC, Epic Games Store. En plus de cette fantastique promotion, en Jeux 3D Nous vous avons fait une sélection de 12 jeux qui coûtent actuellement moins de 30 euros et que vous devriez essayer. Mais, revenant au sujet à l’étude, Epic Games propose aujourd’hui le onzième jeu vidéo gratuit ce Noël.

Night in the Woods est le jeu gratuit aujourd’hui, 27 décembre, et sera disponible jusqu’au 28 décembre à 16 h 59 Pour le réclamer et le faire vôtre, il vous suffit d’aller sur la page du jeu et de cliquer sur «Obtenir». Après avoir officialisé l’achat pour une valeur de 0 euros, le jeu vidéo est ajoutera à votre bibliothèque pour le télécharger et le lire quand vous le souhaitez.

Ce jeu de studio indépendant Chute infinie est une aventure en deux dimensions avec une histoire qui attraper et surprendre, bien qu’il s’agisse d’un titre que vous pouvez surmonter en quelques huit heures. La bonne expérience est complétée par une simple section artistique mais très frappant et une super bande son, ce qui rend les sensations que le jeu provoque sont plus intenses.

Il reste peu de jeux de cette grande initiative des parents de Gears of War, mais tant qu’elle est toujours d’actualité il faut en profiter. N’oubliez pas que les jeux changent tous les jours à 17h00., vous devez donc faire attention à réclamer les jeux vidéo et ne pas en manquer. Si vous êtes curieux de connaître Night in the Woods, nous vous invitons à vous rappeler notre analyse de ce jeu recommandé.

En savoir plus: Night in the Woods, Epic Games, Epic Games Store et Free Games.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');