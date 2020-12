Epic Games Store continue de donner des jeux et cette fois c’est au tour de l’un des meilleurs jeux d’horreur de ces dernières années.

Nous continuons avec la belle tradition de Noël qu’ils ont établie à partir de l’Epic Games Store. Comme vous le savez, la boutique numérique de Propriétaires Fortnite donne un match par jour pendant deux semaines. Il y a Marge de 24 heures pour télécharger chacun des titres et nous avons déjà un nouvel ajout dans la liste avec lequel nous pouvons profiter l’un des meilleurs jeux d’horreur de ces dernières années sans avoir à investir un seul centime.

Alien Isolation a été publié en 2014 et est considéré comme l’un des meilleurs du genreNous parlons d’Alien Isolation, le jeu développé par L’assemblée créative basé sur la saga cinématographique Ridley Scott. Le titre a été publié en 2014 et si vous avez raté l’occasion jusqu’à présent, vous avez une occasion unique de l’obtenir gratuitement. Dans l’aventure, nous devrons utiliser des ressources et de l’ingéniosité pour essayer d’éviter d’être pris par le xénomorphe qui envahit le navire. Une œuvre capable de transmettre des tensions comme peu d’autres. Vous pouvez l’obtenir à partir de ce lien.

Alien Isolation est le cinquième jeu de la Promotion de Noël Epic Games Store après Cities Skylines, Oddworld New and Tasty, The Long Dark et Defense Grid.

10 jours de plus jeux gratuits sur Epic Games Store et de 3DJuegos, nous vous informerons des titres qui sont ajoutés à cette promotion de deux semaines. Quels seront les prochains? Pendant le téléchargement, vous pouvez également consulter notre revue Alien Isolation.

En savoir plus: Epic Games Store et Alien Isolation.

