Le MOBA de Tencent n’est pas le seul jeu qui manque à The Pokémon Company.

Juin dernier, Tencent et The Pokémon Company a annoncé conjointement un MOBA basé sur la prestigieuse série de monstres de poche: Pokémon Unite. A cette époque, le jeu n’était pas bien accueilli ni sur YouTube ni parmi les utilisateurs de 3DJuegos; mais il y a tout de même clairement un secteur d’acteurs qui suit la piste. Avec la première de son bêta fermée en Chine, ces derniers apportent aux réseaux sociaux un nouveau tour de fuites.

En eux, nous pouvons voir comment le modèle de personnage jouable est sensiblement élargi. À partir d’aujourd’hui, à titre de revue, les Pokémon suivants ont été annoncés -ou filtrés-: Pikachu, Venusaur, Charizard, Blastoise, Machamp, Slowbro, Gengar, M. Mime, Clefable et Wigglytuff (les deux derniers n’apparaissent pas dans ces captures d’écran) de la première génération; Gardevoir et Absol du troisième, Lucario et Garchomp du quatrième, Crustle du cinquième, Greninja et Talonflame du sixième, Ninetales d’Alola et Zeraora (non présents) du septième et enfin, Eldegoss et Cramorant du huitième.

De même, ils incluent également peaux alternatives Pour certains de ces Pokémon: Lucario habillé en Quinoa (Riley en Amérique) semble être devenu un favori des fans, bien que les autres en aient aussi un. Si vous enquêtez sur le profil de l’utilisateur intégré dans l’actualité, vous découvrirez également d’autres tenues pour Snorlax et M. Mime, ainsi que des entraîneurs inédits qui apparaîtront dans le MOBA, nous supposons, comme des adversaires.

La Diamante et Perla refait la vedette dans les fuites

Bien que l’on puisse supposer que les fuites de Pokémon Unite sont légitimes, l’éditeur ne donne toujours pas d’indices sur sa date de sortie en Occident: on sait seulement qu’il arrivera sur Nintendo Switch, iOS et Android; Et comme vous pouvez le voir, il passe par une phase de développement avancé. D’autre part, le 25e anniversaire de Pokémon renaît avec une collaboration avec Katy Perry … et de nombreux soupçons sur le Remakes de diamants et de perles.

Si nous trouvons un modèle parmi les articles de base du jeu, ce dernier aurait dû être publié en 2017, et les fans les suivent depuis. On a eu rumeurs de ces livraisons tant attendues jusqu’à épuisement, mais tout indique que “c’est la bonne”: Pokémon Center, probablement le portail de fans le plus important en matière de fuites, affirme catégoriquement que ces remakes sont en route.

Pokéxperto, un autre des grands espaces dédiés hispanophones, commente sur Twitter que certains sous-domaines dédiés Les jeux de quatrième génération ont été enregistrés il y a quelques jours à peine, et ils ont été désactivés peu de temps après. D’autres s’aventurent directement à donner des dates. Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas que le jour anniversaire est le 27 février.

