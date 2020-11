Le périphérique a même des lumières qui alternent en référence aux Infinity Stones.

Les modifications de la console ou des périphériques sont une tâche laborieuse qui incite de plus en plus d’utilisateurs à s’émerveiller du monde avec leurs créations. Et si vous ne nous croyez pas, nous avons un exemple avec cette télécommande Xbox Elite modifié comme si c’était le très Gantelet Thanos Infinity. En moins d’un claquement de doigts, nous voudrons l’avoir dans notre maison.

Utilisateur mike24jd a partagé le résultat dans les forums de Reddit Et, comme il est évident, le résultat est spectaculaire. Il a été refait à neuf avec un devant doré et les boutons sont à thème. Comme si cela ne suffisait pas, les leviers et les déclencheurs s’en vont changement de couleur, en passant par les différentes nuances des gemmes de l’infini. Que vous soyez fans de Marvel ou non, votre mâchoire tombera.

Comme le dit l’utilisateur, le kit pour fabriquer ce bijou authentique lui a coûté environ 65 $ plus le prix de la télécommande. “Ce n’est pas bon marché, mais j’ai eu beaucoup de plaisir à le faire.”, commente-t-il. Certes, si vous le mettez en vente, vous récupérerez et multiplierez l’investissement, mais vu le résultat, n’importe qui voudrait l’avoir dans sa collection, surtout s’il est fabriqué par lui-même.

Sans oublier que le univers merveilleux Il est très présent dans les jeux vidéo, avec l’arrivée de la première extension post-lancement de Marvel’s Avengers ou le récent lancement de Spider-Man Miles Morales.

En savoir plus: Xbox One, manette Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox Series X.

