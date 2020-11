Le jeu de tir rythmique à la première personne propose une bande-son dans un gameplay à indice d’octane élevé.

Métal: Hellsinger sera «plus métal que métal», du moins c’est ce que son créateur David Goldfarb décrit dans un nouveau communiqué de presse. Et est-ce que cette semaine, l’éditeur Funcom et l’étude Les étrangers Ils ont publié un nouveau gameplay de leur tueur de démons à la première personne, où tous les plans vont au rythme de la musique. Un curieux mélange de FPS avec jeu rythmique, que vous pouvez voir en action avec la vidéo précédente.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Metal: Hellsinger est un jeu de tir dans lequel la musique guide les plans. Mieux nous suivons le rythme des chansons, plus nos armes feront de dégâts et plus la musique sera intense. Et ici, The Outsiders souligne que chaque niveau aura sa propre chanson divisé en plusieurs couches différentes, allant des parties de fond atmosphérique aux grandes sonates métalliques. Mieux tu joues, plusieurs morceaux de la chanson seront lus en même temps, très similaire à ce qui se passe dans Devil May Cry V.

Ce gameplay Non seulement il nous montre l’action infernale du Metal: Hellinger, qui fait exploser les têtes au rythme de la musique, mais il est également accompagné de scènes issues de l’enregistrement d’une chanson de sa bande son, interpreté par James Dorton . Une voix que les fans du genre connaîtront le mieux en tant que chanteur principal du groupe Black Crown Initiate. Et, avec le thème ‘Poésie de Cinder‘présenté dans la vidéo, libère ses talents.

La bande originale du jeu sera remplie d’étoilesUne chanson qui a fait ses débuts hier matin lors du gala des Golden Joystick Awards. “Travailler chez Poetry of Cinder a été absolument génial! “dit James Dorton.” Je ne peux plus attendre commencer à tirer sur des monstres au rythme de cette chanson. “Avec le chanteur, la bande originale de Metal: Hellsinger comportera également des noms comme Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquility), Björn Strid (Soilwork) et Alissa White-Gluz (Arch Enemy), ainsi que quelques autres encore à annoncer.

Métal: Hellsinger sera disponible à une date à partir de 2021 encore à finaliser, pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC. Le jeu de tir rythmique Outsiders présentera améliorations de la nouvelle génération consoles, telles que des graphiques plus détaillés, un mode 120 images par seconde et réduction des temps de chargement Votre proposition retient-elle votre attention? Si tel est le cas, vous ne pouvez pas manquer ces impressions complètes de Metal: Hellsinger que nous vous proposons sur notre site Web.

