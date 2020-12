La présentation Monde indépendant du 15 décembre 2020 nous a présenté des titres de toutes sortes de genres, qui auraient pu passer inaperçus s’ils n’étaient pas apparus dans la vidéo. Ainsi, l’un de ces titres qui a peut-être déjà retenu l’attention d’un grand nombre d’acteurs est Tunche, un titre créé par le studio péruvien Studios de jeux LEAP dans lequel nous devons découvrir les mystères que la jungle cache pendant que nous distribuons des balles à gauche et à droite, et en plus de cela, elle aura un personnage invité qui aime collectionner les montres des mains de la mafia!

Tunche, le hack-and-slash arrive sur Nintendo Switch en mars 2021, avec Hat Kid

Tunche est un titre 2D hack-and-slash qui se déroule dans la jungle amazonienne et possède une section artistique dessinée à la main qui vous coupe le souffle dès le début. Ainsi, dans ces écrans dans lesquels il faut se déplacer latéralement, on a la possibilité de choisir l’un des 5 héros disponibles (dont Hat Kid, de A Hat in Time), chacun avec ses propres capacités . De cette façon, l’objectif du jeu est de découvrir la bête mythique connue sous le nom de «Tunche», et lors de ce voyage nous rencontrerons toutes sortes de légendes du folklore péruvien.

Par conséquent, si nous sommes amoureux de ce genre de jeux, alors nous ne devons pas perdre de vue Tunche, car il vise à devenir l’un des favoris des joueurs de Nintendo Switch. Et vous, êtes-vous prêt à découvrir si l’existence de cette bête mythologique est vraie ou si ce n’était qu’une légende qui a peu à peu imprégné les habitants de la jungle amazonienne? Tout cela en appuyant sur des boutons avec beaucoup de stratégie qui nous permet d’avancer!

Source: communiqué de presse

