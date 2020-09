Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dontnod Entertainment a déjà surpris ses fans cette année avec la première de Tell Me Why; Cependant, ce n’est pas la seule aventure narrative avec laquelle le studio fera plaisir à ses joueurs cette année. On le dit puisqu’il s’agira également de la première de Twin Mirror, un jeu qui a déjà une date de sortie.

Selon l’annonce officielle, Twin Mirror sera disponible à partir du 1er décembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il faut mentionner que sa version informatique aura une exclusivité temporaire avec l’Epic Games Store pendant un an, elle atteindra donc Steam et autres magasins au 1er décembre 2021.

Parallèlement à cette annonce, Dontnod Entertainment a partagé une nouvelle bande-annonce pour Twin Mirror. Vous pouvez le vérifier ci-dessous:

Qu’est-ce que Twin Mirror?

Au cas où vous ne le sauriez pas, Twin Mirror est un nouveau projet de Dontnod Entertainment. Réalisée en collaboration avec Shibuya Productions, cette histoire prévue sera un thriller psychologique passionnant.

Dans Twin Mirror, les joueurs prendront le contrôle de Sam Higgs, un journaliste d’investigation, qui retourne dans sa ville natale pour les funérailles d’un ami. Ce faisant, il devra prendre en charge son passé et découvrir les mystères de l’endroit où il a grandi.

Et pour vous, que pensez-vous de Twin Mirror? Allez-vous y jouer? Dites le nous dans les commentaires.

Twin Mirror arrivera le 1er décembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu en cliquant ici.