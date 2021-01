Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les émeutes menées par les partisans de Donald Trump au Capitole ont eu un impact sur divers secteurs et le jeu vidéo n’a pas fait exception. Plus précisément, ce qui s’est passé a eu des conséquences sur Twitch car la transmission des manifestations a été la plus regardée le jour de leur réalisation et l’émote bien connue de PogChamp a été supprimée de la plate-forme et verra désormais le lancement d’une nouvelle version.

PogChamp reviendra sur Twitch, mais pas comme nous le connaissons

Dans le contexte de la journée violente qui a eu lieu au Capitole aux États-Unis, l’émote PogChamp, une expression immortalisée par le joueur professionnel de Street Fighter Ryan “Gootecks” Gutierrez, a donné de quoi parler car elle a été utilisée dans divers messages en soutien aux manifestations. . De même, Gutierrez lui-même a déclenché la polémique en partageant des nouvelles de ce qui s’est passé et en se montrant en faveur des groupes radicaux. Ces faits ont été pris en compte par Twitch et en quelques minutes, il a été annoncé que l’emote PogChamp serait retiré.

Eh bien, la communauté qui a regretté la chute de l’emote ne souffrira plus, car Twitch a rapporté qu’il y aurait un nouveau PogChamp à utiliser et à exprimer sa surprise. Selon une publication sur le compte Twitter officiel de la plateforme, l’expression PogChamp changera toutes les 24 heures, c’est-à-dire qu’ils prendront en compte les visages surpris de la communauté et des streamers pour que ce soient eux qui représentent l’emote et qu’il y en ait un. nouveau chaque jour, ceci en faveur de l’unité et de la paix en 2021.

Vous savez quoi? Dans l’esprit de déterminer ensemble 2021, allons-y pour l’instant! Préparez-vous pour un nouveau PogChamp toutes les 24 heures, à partir d’aujourd’hui. https://t.co/R16EyASsFx – Twitch (@Twitch) 8 janvier 2021

Restez informé, dans LEVEL UP.

