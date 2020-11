Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cette année a vu l’essor du jeu et de tout ce qui est lié à cette activité en raison de la pandémie COVI-19 et dans ce cadre, la diffusion de jeux vidéo est devenue plus populaire que jamais. Cependant, il y a toujours un détail pas si bon à prendre en compte et dans le cas des streamers Twitch, c’était la mise en œuvre de mesures de protection pour tout le matériel protégé par les lois sur le droit d’auteur et le cadre juridique établi dans le Loi sur le droit d’auteur à l’ère numérique (DMCA). Malheureusement, la plateforme n’a pas été en mesure de répondre de manière adéquate à cette situation, pour laquelle elle a présenté des excuses.

Un rapport de Gamesindustry.biz a partagé des extraits de la déclaration que Twitch a rendue publique et dans laquelle il a présenté des excuses à toute sa communauté de streamers pour la mauvaise gestion des réclamations via DMCA. Comme vous le savez, si vous êtes un adepte de la plate-forme de streaming, en mai de cette année, il a été signalé que les plus importantes sociétés de musique prendraient des mesures contre Twitch en revendiquant et en bloquant du matériel protégé par le DMCA. Parce que l’annonce et les actions ont été appliquées de manière inattendue, Twitch n’a pas été en mesure de créer et de présenter des directives pour sa communauté concernant le matériel musical qu’ils pouvaient ou ne pouvaient pas utiliser et les limites établies par ces nouvelles mesures.

En raison de ce qui précède et en ignorant les chansons qui ne pouvaient pas être utilisées, les streamers ont vu les revendications dans certaines de leurs transmissions et même des bananes massives, les laissant incertains à ce sujet. Certains, ont choisi de ne pas utiliser de chanson commerciale et se sont appuyés sur les chansons proposées par Twitch, qui sont libres de toute réclamation légale, notamment parce que la même plateforme a échoué en ne donnant pas des informations complètes concernant les sanctions et les répercussions que cela pourrait avoir.

Enfin, Twitch a informé qu’il était en pourparlers avec les représentants des maisons de disques pour trouver une solution, mais a précisé que les modèles actuels qui ont été appliqués sur d’autres plateformes ne servent pas leur modèle économique: “nous parlons activement avec les principaux labels les maisons de disques sur d’éventuelles approches de licence supplémentaires qui seraient appropriées pour le service Twitch. Cela dit, les versions actuelles des licences que les maisons de disques ont avec d’autres services (qui prennent généralement une réduction des revenus des créateurs comme forme de paiement) cela a moins de sens pour nous. “

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source