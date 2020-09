Image: Twitch

Plus tôt dans la journée, Twitch a annoncé plusieurs initiatives pour lancer le Mois national du patrimoine hispanique, une période de 30 jours pour célébrer «les histoires, les cultures et les contributions des citoyens américains dont les ancêtres sont venus d’Espagne, du Mexique, des Caraïbes et d’Amérique centrale et du Sud. » Dans ce cadre, Twitch a ajouté la possibilité de personnaliser les emotes avec des accessoires de ces cultures, mais après avoir critiqué les stéréotypes, Twitch les a supprimés et s’est excusé.

«À partir du 15 septembre, vous pourrez également utiliser les Channel Points pour personnaliser vos émoticônes préférées», lit-on dans la copie originale de Twitch. « Utilisez une sous-émote personnalisée pour montrer votre soutien à votre streamer hispanique et LatinX préféré. »

Les personnalisations en question comprenaient un sombrero, une paire de maracas et ce qui semblait être un guitarrón mexicano, une basse acoustique couramment utilisée dans la musique mariachi. Peu de temps après la mise en ligne de l’article de blog, les médias sociaux se sont illuminés de critiques, beaucoup qualifiant la décision de «mauvais regard» et dénonçant la vision simpliste de Twitch des cultures qu’il entendait célébrer. Trois heures plus tard, la plateforme de streaming a supprimé la section sur les émoticônes de leur annonce et a proposé un mea culpa public.

«Nous avons lancé ces modificateurs d’émoticônes aujourd’hui dans le cadre de notre célébration du Mois du patrimoine hispanique, mais nous avons clairement raté le but, et nous nous excusons», a écrit la société sur Twitter. « Ce ne sont pas une représentation appropriée de la culture hispanique et LatinX, et nous les avons supprimées. »

Alors que Twitch veut évidemment bien faire la promotion des utilisateurs hispaniques et Latinx sur leur site, c’est l’exemple parfait de la façon dont une vaste gamme de cultures uniques peut être effacée en les homogénéisant sous une seule bannière. Alors que le gouvernement américain continue d’infliger des horreurs indicibles aux immigrés d’Amérique centrale et du Sud, faisons tous notre part pour élever et soutenir ces communautés, pas seulement dans le monde du jeu, mais partout.