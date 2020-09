Photo: LeafyIsHere

LeafyIsHere est un créateur connu principalement pour avoir choisi d’autres créateurs. Le mois dernier, il a été définitivement banni de YouTube pour avoir violé à plusieurs reprises les politiques de harcèlement de l’entreprise après une série de vidéos sur la star de Twitch Imane «Pokimane» Anys – dont l’une a lancé une campagne de hashtag autour de l’existence de son supposé petit ami secret. comme une querelle avec YouTuber Ethan « H3H3 » Klein. Maintenant, il a également été lancé sur Twitch.

Aujourd’hui, le compte Twitch de Leafy, qu’il a commencé à utiliser fréquemment peu de temps après avoir été banni de YouTube le 24 août, a cessé de s’afficher sur la plate-forme. Son URL renvoie désormais le message d’erreur de Twitch sur la marque: « Désolé. À moins que vous n’ayez une machine à remonter le temps, ce contenu n’est pas disponible. » Le consultant et journaliste d’esports Rod «Slasher» Breslau a affirmé sur Twitter que l’interdiction était permanente.

Conformément à sa politique standard, Twitch ne confirmait ni ne nierait si le compte de Leafy est terminé, mais il a émis une déclaration.

« La sécurité de notre communauté est notre priorité absolue et nous nous réservons le droit de suspendre tout compte pour conduite qui enfreint nos règles, ou que nous jugeons inappropriée, nuisible ou mettant notre communauté en danger », a déclaré un représentant de Twitch à Kotaku dans un e-mail.

Plus tôt dans la journée, Leafy a affirmé avoir reçu une grève contre son compte de Twitch. Il a publié une image d’un e-mail qui, selon lui, provenait de Twitch, qui déclarait qu’il s’était livré à «un comportement haineux et des menaces de violence contre une personne ou un groupe de personnes». Twitch n’a cependant pas précisé pourquoi il avait eu des problèmes au-delà de cela.

Lorsque Leafy a commencé à diffuser sur Twitch à la suite de son interdiction de YouTube il y a trois semaines, de nombreux streamers n’étaient pas satisfaits. Le streamer satirique Kaceytron, par exemple, s’est demandé à plusieurs reprises pourquoi Leafy avait été autorisé à avoir un compte à la lumière de ses actions précédentes sur d’autres plates-formes (Twitch a des règles contre «les comportements haineux ou le harcèlement qui se produisent hors des services Twitch qui sont dirigés contre les utilisateurs de Twitch») ) et des déclarations plus récentes. L’une de ces déclarations, partagée sur Twitter par Klein, mettait en vedette Leafy disant à Daniel «Keemstar» Keem, un dramaturge généralement répréhensible sur YouTube, qu’il s’était présenté à une récente manifestation avec une arme «sous ma veste» et qu’il voulait «un jour» dans ma vie pour que quelqu’un me donne une excuse pour leur tirer dessus. Après une pause et un rire maladroit de Keem, Leafy a poursuivi en disant que c’était « une blague, frère, en quelque sorte. »

L’objection de Kaceytron à sa déclaration est particulièrement pertinente étant donné que, plus tôt cette année, elle a fait une blague sur le fait de donner un coronavirus aux personnes âgées et a été temporairement suspendue de Twitch immédiatement après. Rien n’indiquait cependant que Twitch prévoyait de supprimer de quelque manière que ce soit Leafy de la plate-forme jusqu’à aujourd’hui. Le 27 août, Kotaku a contacté Twitch au sujet de l’histoire et des commentaires de Leafy, et la société a fourni exactement la même déclaration qu’elle avait envoyée aujourd’hui, mais n’a pris aucune mesure publique contre Leafy. De toute évidence, cependant, la chaîne de Leafy n’apparaîtra pas dans les résultats de recherche de Twitch à l’époque, ce que de nombreux utilisateurs ont remarqué et vérifié par Kotaku. Une source proche de Twitch qui a choisi de rester anonyme a déclaré à Kotaku que Twitch avait l’habitude de «shadowban» fréquemment des canaux risqués en faisant cela, bien qu’il semble utiliser cette tactique moins fréquemment ces jours-ci. La semaine suivante, la chaîne de Leafy a recommencé à apparaître dans les résultats de recherche de Twitch.

Maintenant, son compte a en fait été interdit – du moins pour le moment. Kotaku a contacté Leafy pour obtenir des commentaires, mais à partir de cette publication, il n’a pas répondu.

