Twitter a enregistré plus de 2 milliards de tweets sur les jeux vidéo en 2020

Le réseau social rapporte que le jeu était le sixième sujet le plus commenté sur le réseau social, l’Espagne en tête des participations.

Pas étonnant que 2020 Cela a été une année au cours de laquelle jeux video Ils étaient un refuge pour beaucoup au milieu de l’enfermement par la pandémie mondiale et ce fort intérêt pour l’environnement a également favorisé la conversations sur le sujet sur les réseaux sociaux.

Twitter rapporte qu’au cours de l’année qui vient de se terminer, il y a eu plus de 2 milliards de tweets sur les jeux vidéo, étant ainsi le sixième sujet le plus commenté sur le réseau social, en offrant Annonces des faits intéressants sur les sujets les plus discutés et les personnalités les plus influentes dans ces conversations. Nous les présentons ci-dessous.

Les sujets de jeux vidéo les plus suivis en 2020 étaient les suivants:

Jeux

Actualités des jeux

Esports

Influenceurs sur les jeux

Play Station

Fortnite

Appel du devoir

Minecraft

Traversée d’animaux

Xbox

Les pays qui ont le plus tweeté sur les jeux vidéo sont les suivants:

Japon

États Unis

Corée du sud

Brésil

Thaïlande

Royaume-Uni

France

Inde

Philippines

Espagne

Les jeux vidéo qui ont prédominé dans la conversation sur les jeux vidéo étaient:

Traversée d’animaux

Destin / Grand Ordre

Disney: Pays des merveilles tordus

Final Fantasy

Fortnite

Stars de l’Ensemble!

Couteaux sortis

Impact Genshin

Légendes Apex

Indentité V

Les événements qui ont généré plus de participation des utilisateurs sur le réseau étaient:

Les Game Awards 2020

L’avenir du jeu PS5

TGS 2020

Niconico Net Chokaigi 2020

Vitrine des jeux DXbox

Les personnalités du jeu les plus tweetées étaient:

Ibai Llanos

Rubius

Jacksepticeye

Ninja

Pokimanelol

Timthetatman

BadBoyHalo

Technotepig

GeorgeNotFound

Corpse_Husband

Pour voir des données spécifiques sur les sujets qui ont dominé la conversation Twitter au Mexique, vous pouvez visiter ce lien.

