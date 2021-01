Il y a quelque chose dont les joueurs font partie et où ils passent des centaines de milliers d’heures par an, et non, nous ne parlons pas du monde des jeux vidéo, mais des réseaux sociaux. C’est une réalité que c’est l’un des principaux moyens de diffuser des nouvelles et des opinions sur les titres qui arriveront bientôt, et depuis Twitter C’est un favori des joueurs et des développeurs, maintenant les parents de l’oiseau bleu ont révélé le liste des jeux vidéo les plus commentés de l’année 2020. Et le fait est que la première position ne nous surprend pas, car elle pointait déjà des voies en avril de l’année dernière!

C’est ce dont on a le plus parlé des jeux vidéo en 2020 sur Twitter

Les plus tweetés sur les jeux vidéo en 2020:

Animal Crossing: New Horizons (@animalcrossing) Fate / Grand Order (@fgoproject) Disney: Twisted-Wonderland (@twst_jp) Final Fantasy (@FinalFantasy) Fortnite (@fortnitegame) Ensemble Stars! (@ensemble_stars) Couteaux sortis (@game_knives_out) Genshin Impact (@GenshinImpact) Apex Legends (@PlayApex) Identity V (@IdentityVJP)

Sujets les plus suivis sur les jeux vidéo en 2020:

Jeux Gaming Actualités Esports Gaming Influenceurs Playstation Fortnite Call of Duty Minecraft Animal Crossing Xbox

Pays qui ont le plus tweeté sur les jeux vidéo en 2020:

Japon États-Unis Corée Brésil Thaïlande Royaume-Uni France Inde Philippines Espagne

Événements les plus tweetés en 2020:

The Game Awards 2020 L’avenir du jeu (PS5) Tokyo Game Show 2020 Niconico Net Chokaigi 2020 Xbox Games Showcase

Par conséquent, il est plus que clair que ces 210 personnages du réseau social Twitter vont très loin, afin de partager des opinions sur les jeux que nous apprécions, ou de partager toute cette émotion que nous avons lorsque nous avons vu, par exemple, la bande-annonce de un de ces titres que nous attendons depuis des mois et dont nous ne comptons pas les jours, c’est que nous comptons chacune des secondes qui manquent encore.

