Nous avons connu l’existence de Dessiné à la vie: deux royaumes, le prochain volet de cette saga créative de plates-formes dans laquelle le joueur doit dessiner un grand nombre d’éléments qui font partie du monde Raposa. Cependant, ce n’est que jusqu’à présent que le lancement a été officiellement confirmé pour le prochain 7 décembre, et avec cette confirmation, nous connaissons déjà les premiers détails de cet épisode qui sera une suite directe de The Next Chapter, le dernier titre sorti sur Nintendo DS il y a dix ans. Commencez une nouvelle aventure dans deux mondes!

Drawn to Life: Two Realms a déjà une page Steam, donc, en plus de savoir qu’elle sera au prix de 9,99 € sur Nintendo Switch et Steam, et de 4,99 € sur les appareils mobiles, les premiers détails de l’histoire ont également été publiés, une suite directe qui confirme que le monde des Raposa n’a pas disparu:

Le sympathique Raposa et votre héros dessiné reviennent dans Drawn to Life: Two Realms, le prochain opus de la franchise bien-aimée! Une fois de plus, vous incarnez le créateur et découvrez la connexion mystérieuse entre les deux mondes, et créez un héros pour les sauver!

Un nouvel outil de création élargit les possibilités créatives avec des millions de couleurs, des autocollants et des modèles exclusifs, de nouvelles animations de héros et un look combinable qui donne vraiment vie à votre imagination! Au fur et à mesure que vous jouez, vous débloquez des autocollants supplémentaires pour personnaliser davantage et enregistrer le look unique de votre héros grâce au nouveau “ système de tenue ”. L’histoire continue! Maintenant que Mike est réveillé, un nouveau monde d’humains est révélé. Voyagez entre la ville de Raposa et la ville humaine pour découvrir le mystère de l’ombre et sauver Mike et ses amis. Le casting complet du Raposa est de retour, ainsi que de nouveaux personnages avec lesquels interagir! Utilisez le Livre de l’imagination pour entrer dans l’esprit des villageois, des ennemis et du renard, résoudre les conflits et vaincre l’Ombre. – Utilisez et placez des dizaines de jouets uniques pour marquer des points en fonction de vos propres solutions imaginatives. – Prenez le contrôle de votre héros! Sautez, lancez des attaques tournoyantes et frappez le sol pour vous frayer un chemin à travers plus de 100 défis exclusifs! Une véritable continuation de la série, créée par de nombreux développeurs originaux. Profitez de plus de 50 morceaux de musique du compositeur original de la franchise, d’un riche monde 2D de l’artiste original réputé et d’une suite de l’histoire présentée par le producteur exécutif original de Drawn to Life et Drawn to Life: The Next. Chapitre.