Cela fait environ dix ans que nous n’avons pas pu profiter de la tranche précédente, mais il est maintenant temps de passer à autre chose, et Dessiné à la vie: deux royaumes Il est disponible maintenant (du moins sur Steam, car sur Nintendo Switch, il faut attendre un peu plus longtemps). Ainsi, comme tout titre digne de ce nom, son bande annonce de lancement, afin de présenter ses principales caractéristiques et finir de convaincre les joueurs les plus indécis. Il est temps de laisser notre imagination se déchaîner à nouveau!

Drawn to Life: Two Realms présente ses deux mondes dans une bande-annonce de lancement

L’attente est terminée! Drawn to Life: Two Realms est disponible AUJOURD’HUI sur Nintendo Switch, Steam et mobile. Qu’attendez-vous… il est temps d’aider la Raposa! pic.twitter.com/rY8qikJIM8 – Drawn to Life: Two Realms #DrawnToLifeTR (@drawntolifegame) 7 décembre 2020

C’est grâce au compte Twitter officiel que nous avons enfin pu voir la bande-annonce de lancement de Drawn to Life: Two Realms, le prochain opus de cette saga dans laquelle nous devons dessiner de nombreux éléments qui font partie du monde. Ainsi, la vidéo nous montre comment nous allons explorer le monde de la Raposa, mais aussi le monde des humains, et dans les deux endroits, nous devrons surmonter une série de défis de plate-forme, ce qui donne une torsion au gameplay que nous avions. vu dans cette saga. De plus, on nous présente également l’éditeur de niveau, un outil puissant qui nous permet de créer nos propres phases de défi et de les partager ensuite avec nos amis. Notre créativité ne va pas rester dans nos terminaux!

De cette façon, nous ne pouvons qu’attendre un peu plus longtemps que Drawn to Life: Two Realms soit disponible via l’eShop Nintendo Switch (puisque ce titre n’arrivera qu’au format numérique). Et vous, avez-vous affronté Wilfre lors des deux matchs précédents et avez maintenant hâte d’arrêter le nouveau méchant qui menace les deux mondes? N’hésitez pas à devenir les alliés du Créateur!

