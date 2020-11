Dessiné à la vie: deux royaumes c’est déjà une réalité et à venir sur Nintendo Switch à la mi-décembre 2020 (Bien que sur Steam, il le fera un peu plus tôt, le 7 décembre 2020) et de nombreux joueurs sont prêts à faire ressortir leur côté plus artistique dans ce nouvel opus qui reprend l’histoire de la saga environ 10 ans plus tard. Ainsi, comme tous les jeux vidéo, il a Nouveau mélodies, et à cette occasion l’un de ces sujets a été partagé sur les réseaux sociaux, en avant-première de ce qui est à venir!

Drawn to Life: Two Realms commence à présenter sa bande-son “wapa”

Avec un nouvel opus, de nouvelles chansons arrivent, et maintenant nous pouvons entendre une nouvelle version de “Wapo Song”, l’une des mélodies qui font partie de Drawn to Life: Two Realms. Ainsi, c’est à travers les réseaux sociaux (et sa chaîne Discord) qu’on a montré comment sera cette nouvelle version, qui est quatre-vingt au maximum (son nom le dit déjà en fait). Par conséquent, il est clair pour nous qu’un excellent travail a été fait pour ramener cette franchise, avec tous ses personnages et avec une histoire originale qui nous amènera à visiter la ville des renards par la main de notre personnage, mais aussi le monde. main humaine de Mike et compagnie. Et vous, êtes-vous prêt à dessiner chacun des éléments essentiels de ces deux mondes?

