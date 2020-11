Dessiné à la vie: deux royaumes va venir a Nintendo Commutateur (déjà Steam et appareils mobiles) suivant 7 décembre 2020, il reste donc moins d’un mois pour jouer ce quatrième opus qui vient 10 ans après le dernier et uniquement en format numérique. Ainsi, puisque ce lancement n’est pas si loin, le compte rendu officiel de Twitter du jeu a commencé présenter les personnages qui nous accompagnera, et maintenant c’est au tour d’un femme du maire très courageux que par le passé, il était capable de tout faire pour protéger son peuple de Raposa.

Drawn to Life: Two Realms présente les personnages qui tenteront d’arrêter l’Ombre

Mari est de retour! 🙌 # DrawnToLifeTR pic.twitter.com/PRPMh3JXe9 – Drawn to Life: Two Realms #DrawnToLifeTR (@drawntolifegame) 11 novembre 2020

Mari est de retour et bien que Mike ne veuille pas l’accepter, elle est l’un des personnages préférés des fans qui ont déjà hâte de jouer à Drawn to Life: Two Ralms. Bien que la vidéo dans laquelle elle nous est présentée ne soit pas très longue (en fait, elle est très courte), on peut y voir une image artistique d’elle, ainsi que son sprite dans ce qui sera la ville de Raposa (ou plutôt , l’une des plages de la ville de Raposa) de cette quatrième tranche qui confirme que ces personnages ne sont pas tous morts à la fin de la tranche précédente.

Voir également

De cette façon, et avec cette vidéo de présentation sous nos bras, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre le 7 décembre 2020 pour aller sur l’eShop pour jouer à Drawn to Life: Two Realms, un titre dans lequel nous devons laisser libre cours à notre imagination pour créer de nombreux éléments qui font partie de leur monde. Et vous, êtes-vous de ceux qui dessinent tout ce qui leur est demandé ou l’un des plus paresseux qui préfère utiliser des modèles?

La source

en relation