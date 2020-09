Le géant français de l’édition Ubisoft a changé le nom de son prochain IP Gods & Monsters après que la société de boissons Monster Energy ait contesté la marque.

C’est selon les documents déposés par le Bureau des brevets et des marques des États-Unis – comme l’a repéré Tech Raptor – qui a montré que la société de boissons avait déposé une opposition aux soumissions de marque d’Ubisoft, affirmant que cela nuirait à ses activités dans l’industrie des jeux. Monster sponsorise des événements et une équipe d’esports.

Lorsqu’une marque est déposée, il existe un délai d’opposition pendant lequel d’autres entreprises peuvent contester le dépôt, normalement parce qu’il est trop similaire à leurs propres marques. Vous vous souvenez peut-être que Slightly Mad Studios a eu des problèmes avec cela lorsqu’il tentait de sécuriser la marque pour sa console de jeux MadBox.

En mai de cette année, Ubisoft a nié les allégations de Monster dans son avis d’opposition et lui a demandé de rejeter cette résistance avec préjugé. Le mois suivant, il y avait des indices qu’Ubisoft avait renommé le projet lorsque la société l’a appelé « le jeu anciennement connu sous le nom de Gods & Monsters » en répondant au fait qu’une version avait été téléchargée accidentellement sur la plate-forme de streaming Stadia de Google.

Début septembre, Ubisoft a renommé le titre en Immortals Fenyx Rising à la suite d’un dépôt de marque fin août. Au moment de la rédaction de cet article, personne ne s’est opposé à la marque.

Il est probable qu’Ubisoft aurait pu se battre contre Monster, mais cela aurait pu coûter très cher. De plus, l’éditeur français souhaite lancer le jeu le 3 décembre, laissant peu de temps pour résoudre ce drame juridique.

Bien qu’Ubisoft ait apparemment abandonné la marque Gods & Monsters, Monster Energy a déposé plusieurs demandes de prolongation de la période d’opposition.

