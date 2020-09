Le géant français de l’édition Ubisoft a ajouté une multitude de nouvelles versions à sa gamme.

Lors de son événement Forward hier, la société a révélé que les Immortals récemment rebaptisés: Fenyx Rising devraient être lancés le 3 décembre. Pendant ce temps, un remake du titre bien-aimé de 2003 Prince of Persia: The Sands of Time devrait sortir le 21 janvier. Les studios Ubisoft de Pune et Mumbai dirigent ce titre.

Le mois suivant, le titre de sports extrêmes du monde ouvert, Riders Republic, sortira le 25 février. Ce titre a été développé par Ubisoft Annecy, mieux connu pour le titre de sports d’hiver de 2016 Steep.

Ubisoft prend toujours en charge la réalité virtuelle, avec le titre spatial AGOS: A Game of Space et Far Cry VR: Dive into Insanity, dont la sortie est prévue pour le 28 octobre et l’année prochaine respectivement.

Quelques heures avant la tenue de l’événement, le patron d’Ubisoft, Yves Guillemot, a publié une vidéo s’excusant pour le personnel victime d’abus dans l’entreprise. La firme a été critiquée pour ne pas l’avoir publié dans le cadre de l’événement marketing Forward.











