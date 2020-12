Les premiers à recevoir du contenu gratuit seront les propriétaires d’Assassin’s Creed Valhalla portant une vieille tenue de connaissance.

Nous sommes en décembre et, bien qu’il reste quelques jours, l’esprit de Noël commence à envahir tout le monde et, aussi, les sociétés de jeux vidéo. Un bon exemple de ceci sont les Ubisoft Happy Holidays, une promotion avec laquelle la société française a entamé une promotion avec divers cadeaux quotidiens du 14 au 18 décembre dans leurs jeux.

Ubisoft distribuera du contenu de ses jeux du 14 au 18 décembreUbisoft a connu une dernière ligne droite très chargée ces derniers mois de 2020 en publiant jusqu’à 4 jeux: Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Immortals Fenyx Rising et Just Dance 2021. La firme a promis une série de cadeaux pour les prochains jours, à commencer par un détail pour les Vikings qui sont conquérir l’Angleterre dans le dernier opus de l’une de ses sagas les plus populaires.

Le cadeau avec lequel ces Happy Holidays Ubisoft sont libérés est un pack de règlement de marin et tenue de Bayek, star d’AC Origins, pour Eivor dans Assassin’s Creed Valhalla. Contenu gratuit qui peut être réclamé à partir de n’importe quelle plate-forme et est disponible pour une durée limitée.

Vous pouvez consulter tous les cadeaux du site Web d’Ubisoft pour dire au revoir à un 2020 chargé de titres. N’oubliez pas non plus que dans les mois à venir, la société apportera le remake de Prince of Persia: The Sands of Time, bien qu’il ait été retardé récemment, et un peu plus tard arrivera également Far Cry 6.

En savoir plus: Ubisoft.

