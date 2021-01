Comme vous vous en souvenez peut-être, après l’acquisition de Lucasfilm par Disney en 2012, LucasArts a fermé ses portes en 2013 et la propriété de Guerres des étoiles transmis à EA. Bien que la licence devait être entre les mains de cette société jusqu’en 2023, il a été révélé aujourd’hui que Ubisoft Massive, responsable de la division et de l’équipage, sera en charge d’un nouveau jeu Star Wars en monde ouvert, qui utilisera le moteur Snowdrop.

Selon Wire, Julian Gerighty, qui était en charge de The Division 2, sera le directeur de ce nouveau titre. Cependant, ne vous attendez pas à avoir une remorque dans les prochains jours. Le jeu en est aux premiers stades de développement et Ubisoft Massive recrute toujours pour ce projet. Voici ce que disait Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft:

«La galaxie Star Wars est une incroyable source de motivation pour nos équipes pour innover et repousser les limites de notre environnement. Construire de nouveaux mondes, personnages et histoires qui deviendront des éléments durables de l’histoire de Star Wars est une opportunité incroyable pour nous, et nous sommes ravis que notre studio, Ubisoft Massive, travaille en étroite collaboration avec Lucasfilm Games pour créer une aventure Star Wars originale. Star Wars qui ne ressemble à rien de ce qui a été fait auparavant. “

Pour le moment, il n’y a aucune information relative à la période dans laquelle cette aventure aura lieu ou aux personnages auxquels on peut s’attendre. Cependant, cette nouvelle annonce confirme que le contrat d’exclusivité avec EA ne sera pas renouvelé en 2023, bien que, selon Wire, la société qui nous a donné Star Wars Jedi: Fallen Order pourra toujours travailler sur la licence sur de futurs projets.

Rappelons que beaucoup ont critiqué la manière dont EA a géré la licence Star Wars dans les jeux vidéo, qualifiant les microtransactions de Battlefront II de grave erreur. De la même forme, Il est mentionné que ce nouveau projet, ainsi que les futurs titres de la série, feront partie du nouveau canonBien que, comme le souligne Sean Shoptaw, vice-président senior des jeux mondiaux et des expériences interactives chez Disney, ceux-ci ne seront pas toujours liés à d’autres histoires. C’est ce que Kathleen Kennedy, présente de Lucasfilm, a commenté la question:

«Alors que nous attendons avec impatience les 50 prochaines années pour Lucasfilm, nous sommes impatients de poursuivre le merveilleux héritage des jeux, qui a présenté tant de personnages et d’histoires mémorables. Ces nouvelles collaborations permettront à l’équipe de Lucasfilm Games de poursuivre des directions nouvelles et passionnantes dans la narration de Star Wars et Indiana Jones d’une manière imaginative et différente de celles explorées par nos films.