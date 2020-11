Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si de nombreux lancements pourraient être achevés cette année malgré la pandémie, il est également vrai que 2020 a vu l’annonce de différents retards dans des projets qui, pour une raison ou une autre, demandent plus de temps pour devenir réalité. En 2017, Ubisoft annonçait qu’il travaillait sur un jeu vidéo inspiré d’Avatar, le film de James Cameron et bien qu’il avait déjà été indiqué que ce titre ne verrait pas le jour cette année, on sait aujourd’hui qu’il a subi un retard important.

Selon le récent rapport financier d’Ubisoft, le jeu vidéo Avatar, développé par sa division Massive Entertainment, a été retardé et sa nouvelle estimation de sortie est pour quelque temps en 2022. Bien que la société française n’ait pas révélé la raison pour laquelle cela s’est produit La décision serait due au retard subi par la suite du film, qui sortira également jusqu’en 2022.

Cette annonce ajoute une polémique de plus à celles que connaît actuellement la société française, car en plus des problèmes et scandales dérivés des accusations de harcèlement et d’un mauvais environnement de travail, Far Cry 6 a été retardé et pour l’instant il n’a pas de date de sortie. De même, les accusations lancées contre Michel Ancel ont remis en cause la continuité de Beyond Good & Evil 2, un titre dont on ne sait rien de récent.

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source