Cette même semaine, Ubisoft a présenté à travers un événement digital toutes les bonnes nouvelles qui sont sur le point d’arriver dans le catalogue de jeux de la société française. Ubisoft Forward a apporté beaucoup de nouvelles pour ses jeux, ses annonces et bien sûr la confirmation des dates de sortie tant attendues de la communauté des joueurs. De plus, ce qui n’était jusqu’alors qu’une rumeur a également été officiellement publié: le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps.

Après de nombreuses rumeurs, Ubisoft a finalement confirmé l’arrivée de ce remake tant attendu. La version améliorée du classique d’Ubisoft Montréal a confirmé son atterrissage pour PlayStation 4, Xbox One et PC. C’était une bonne nouvelle pour les joueurs qui ont apprécié l’original, car nous avons devant nous l’occasion de revivre l’expérience d’un classique dans sa meilleure version. Mais si les images présentées nous offrent sa version alpha, il n’y a pas eu quelques utilisateurs qui ont manifesté leur mécontentement.

La société en charge de la réalisation de ce projet a expliqué lors de l’Ubisoft Forward les attentes du remake de Prince of Persia, mais les joueurs n’ont pas pu éviter de parler de l’obsolescence des graphismes pour un jeu 2021. Pour cette raison, dans une récente interview, Ubisoft India a voulu expliquer et défendre la raison de cette qualité visuelle.

Remake de Prince of Persia | Ubisoft

« Nous avons décidé d’opter pour une qualité d’image unique pour que ce jeu se démarque des autres. Ce n’est pas un autre Assassin’s Creed et ce n’est pas comme le même Prince of Persia 2008. Il doit être unique. Cette magie et cette fantaisie se manifestent à travers la saturation et la lumière, c’est donc aussi un défi de redéfinir l’identité visuelle du jeu original avec ce remake », explique le directeur du jeu.

Dans cette même interview, il est également confirmé qu’il n’y a pas eu de problèmes de budget affectant la qualité des graphiques. «La qualité est de la plus haute importance pour nous chez Ubisoft et c’est quelque chose que nous avons en tête depuis le début. Le projet est actif depuis deux ans et nous avons eu 170 membres travaillant sur ce remake. «