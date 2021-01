Jeux Lucasfilm l’année commence par des défis intéressants. Il y a quelques heures, nous vous avons parlé du nouveau titre Indiana Jones qui viendra de la main de Bethesda. Désormais, la filiale Disney a annoncé qu’elle s’était associée à Ubisoft pour créer un nouveau jeu Star Wars en monde ouvert. Avec cette décision, ils mettent fin à près de huit ans d’exclusivité avec EA Games.

Le nouveau jeu Star Wars sera développé par Divertissement massif, un studio suédois appartenant à Ubisoft qui a des produits tels que Tom Clancy’s The Division, Ground Control, Far Cry 3 et Assassin’s Creed: Revelations derrière son dos. Le projet, qui n’en est qu’à ses débuts, sera mené par Julian Gerighty, qui occupera le rôle de directeur créatif.

Nous sommes ravis d’annoncer que nous travaillons avec @Ubisoft et @UbiMassive pour développer une toute nouvelle aventure Star Wars, basée sur l’histoire et en monde ouvert! En savoir plus sur l’avenir de @LucasfilmGames dans la galaxie Star Wars et au-delà: https://t.co/uO1K1pivl2 pic.twitter.com/wRDccZvi3o – Lucasfilm Games (@LucasfilmGames) 13 janvier 2021

Massive Entertainment a indiqué que le développement du jeu mettra en vedette les “talents les plus expérimentés de l’industrie” et “tirera le meilleur parti de son esprit d’innovation et de ses technologies de pointe”. En ce sens, on savait qu’ils utiliseraient le moteur Perce-neige pour faire passer l’expérience de jeu au niveau supérieur. D’après l’étude, ils assurent qu’avec cela, ils offriront une expérience «révolutionnaire».

Pour le moment, ils n’ont pas spécifié de détails sur les plates-formes que le jeu atteindra, sa date de sortie ou la partie de l’univers Star Wars qu’il explorera. Cependant, le portail d’offres d’emploi de Massive Entertainment révèle que l’entreprise recrute déjà du personnel pour le projet.

Lucasfilm Games prend un nouveau cap avec Star Wars

Crédit: Lucasfilm Games

Les nouvelles qui Lucasfilm Games et Ubisoft travaillent sur un nouveau monde ouvert, le jeu Star Wars sera bien accueilli par de nombreux fans. La société recherche d’autres acteurs de l’industrie pour apporter des idées et de l’expérience pour créer de nouveaux titres. Cela ne veut pas dire qu’EA Games disparaîtra de l’univers créé par George Lucas, puisqu’elle continuera à créer des jeux, même si elle a perdu l’accord d’exclusivité qui a duré plus de huit ans.

«La galaxie Star Wars est une incroyable source de motivation pour nos équipes pour innover et repousser les limites de notre environnement. Construire de nouveaux mondes, personnages et histoires qui deviendront des éléments durables de l’histoire de Star Wars est une opportunité incroyable pour nous », a déclaré Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d’Ubisoft.

