Ubisoft a confirmé qu’il enquête sur un Fuite de code source de Watch Dogs Legion. La société a confirmé à Eurogamer qu’elle avait connaissance d’informations selon lesquelles le groupe de ransomware, Egregor, aurait divulgué le code de l’un de ses jeux vidéo les plus importants.

Le rapport DSOGaming original indique qu’Egregor, un groupe de ransomwares ayant accès aux serveurs d’Ubisoft, a divulgué le code source de Watch Dogs Legion. Le torrent de 560 Go serait disponible en téléchargement sur les trackers privés, ce qui serait un coup dur pour Ubisoft.

Le torrent de 560 Go donnerait accès aux mesures anti-piratage d’Ubisoft

Le principal problème pour l’entreprise est que les groupes qui génèrent des fissures auraient accès aux mesures anti-piratage d’Ubisoft, donc dans quelques jours, nous verrions le jeu craqué sur les sites de téléchargement illégaux habituels.

Ce ne serait pas seulement gênant pour Ubisoft, mais aussi pour Denuvo, la société chargée de protéger la plupart des jeux AAA contre le piratage. Selon DSOGaming, les fichiers Watch Dogs Legions suggéreraient que le jeu utilise une nouvelle version de Denuvo.

Malgré ce qui précède, aussi il y aurait des “avantages”. La publication de ce code impliquerait que bientôt nous verrions des mods pour le jeu, ou que certains programmeurs effectueraient des optimisations ou des corrections de bogues.

‘Watch Dogs Legion’: le jeu des hackers a été piraté

Le groupe Egregor est le même qu’il y a quelques semaines ont accédé aux serveurs de Crytek. Lors de l’intrusion, les hackers ont obtenu des informations privilégiées sur les projets de l’entreprise dont la prochaine crysis, Crysis VR, une version mobile de Hunt, et la suite possible de Rise: Son of Rome.

Ubisoft vous êtes déjà au courant de la situation. Un porte-parole a mentionné qu’ils étaient au courant de la revendication du groupe et que l’artenquêtent sur un éventuel incident de sécurité. Pour le moment, l’impact qu’aurait cet incident sur les prochains jeux de la série est inconnu.

Watch Dogs Legion est l’un des meilleurs titres Ubisoft de cette saison et le plus ambitieux de l’histoire de la franchise. L’intrigue se déroule dans un Londres post-Brexit où un groupe de hackers affronte l’organisation criminelle Zero Day, qui menace d’exterminer la population.

L’ironie de cet événement est que ce sont de vrais hackers qui ont fini par accéder au code source d’un jeu qui permet de pirater à gauche et à droite.

L’article Ubisoft enquête sur une éventuelle fuite du code source de «Watch Dogs Legion» a été publié dans Hypertext.