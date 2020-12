Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 24/12/2020 08:36

Avant la révélation de Prince of Persia: Remake des Sables du Temps En septembre dernier, des rumeurs faisaient état d’une version Nintendo Switch de ce jeu. À l’époque, Ubisoft mentionnait seulement que ce titre allait être disponible sur PS4, Xbox One et PC. Cependant, une liste est récemment apparue sur le site officiel de la société française, où il est mentionné que Cette réinvention du classique de 2003 se rendra sur la console hybride.

Ce n’est pas la première fois que quelque chose de similaire se produit, depuis des semaines après la relation du jeu, plusieurs magasins ont indiqué que le jeu allait arriver sur Switch. La chose intéressante cette fois, c’est que cette affirmation provient de la boutique numérique officielle d’Ubisoft, et jusqu’ici cette information est toujours présente.

Cependant, il est important de mentionner que seule la page américaine mentionne que Prince of Persia: The Sands of Time Remake arrive sur Nintendo Switch, les magasins numériques d’autres régions n’en font pas mention. De cette façon, la liste pourrait avoir été soit une seule erreur humaine, soit Ubisoft a foiré sa propre publicité. Pour le moment, la société française n’a pas commenté la question.

Souvenons-nous que ce jeu devait initialement être disponible au cours du premier mois de 2021. Cependant, Prince of Persia: The Sands of Time Remake a été retardé jusqu’au 18 mars 2021 et arrive sur PS4, Xbox One et PC.

