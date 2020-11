Contrairement au Gwent, Orlog sera disponible sur le bureau, en collaboration avec PureArts.

Chasser, rivaliser avec n’importe quelle rivalité et organiser des incursions côtières en tant que Viking dans Assassin’s Creed Valhalla peut sembler génial (parce que c’est le cas), mais les joueurs qui veulent se mêler des petits plaisirs du monde qui les entoure finiront par trouver les jeux addictifs de Orlog: une mini-jeu de dés qui a plus d’avenir qu’il n’y paraît.

Orlog a été conçu à l’origine comme un jeu de construction de deck Basé sur un nouveau rapport de Dicebreaker, Ubisoft envisage de publier Orlog en tant que jeu de table en 2021, par la main de PureArts. Il n’y a pas de détails sur son prix ou d’éventuelles modifications à ce que nous avons déjà vu dans le jeu vidéo original, donc pour l’instant nous devrons nous contenter des “pachangas” que les villageois nous proposent.

Dans Orlog, les joueurs lancent à tour de rôle des dés inscrits pour le vol en mêlée, à distance, en bloc ou en puissance; et ils peuvent choisir lesquels conserver après chaque lancer pour développer une stratégie. L’objectif est de soustraire tous les points de vie de l’adversaire, mais au fur et à mesure que le jeu progresse, il est également possible de gagner le faveur des dieux pour tout renverser aux moments clés.

La même source recueille également des propos de Benoit Richter, directeur du co-développement, selon lesquels Orlog était à l’origine prévu comme une sorte de jeu de cartes – non loin de ce que nous avons vu dans Gwent de The Witcher 3, également publié par séparé numériquement – mais au fur et à mesure que cela gagnait en complexité, les équipes de Singapour et de Chengdu ont pris sur elles de l’adapter à ce que nous avons aujourd’hui. Ce n’est pas un jeu historiquement précis, mais au moins un “crédible” si l’on prend en compte les ressources et les tendances du moment. Si vous ne l’avez pas encore essayé, vous pouvez en savoir plus sur l’aventure d’Eivor dans notre revue Assassin’s Creed Valhalla.

