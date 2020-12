Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Une fois de plus, Ubisoft décide de montrer son visage le plus gourmand aux joueurs. Ce qui se passe, c’est qu’il a mis à jour Assassin’s Creed Valhalla pour mettre plus de microtransactions. Fait intéressant, cela marque le retour de l’un des éléments les plus critiqués d’Assassin’s Creed Odyssey.

Tel que rapporté par Game Informer, Ubisoft a publié une mise à jour pour le magasin Assassin’s Creed Valhalla. La grande nouvelle est un nouveau produit qui coûte 1000 crédits Helix (quelque chose comme 10 $ USD) et ajoute des boosters d’expérience de 50%. Il existe également un produit qui coûte 1500 crédits Helix (15 USD) qui donne un bonus du même pourcentage en expérience et en argent.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Assassin’s Creed Odyssey et d’autres versions d’Ubisoft des dernières années ont été critiquées pour avoir offert des produits similaires. Après tout, ils semblent être des jeux conçus pour offrir un broyage excessif et inciter ainsi les joueurs à payer pour progresser de manière moins fastidieuse.

Donc, bien que cela ne semble pas affecter la progression de Valhalla, cela devrait provoquer l’indignation de la communauté. Surtout parce qu’il est venu après sa sortie alors qu’il était déjà revu par des critiques spécialisés et acquis par plusieurs joueurs qui préféreraient peut-être ne pas supporter ce genre de pratique.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Plus d’erreurs! Les utilisateurs signalent des jeux corrompus dans Watch Dogs: Legion et AC: Valhalla

Quel est le prétexte d’Ubisoft?

Il est toujours important de connaître toutes les versions d’un fait. Pour cette raison, il faut savoir qu’Ubisoft a déjà expliqué pourquoi ils pensent qu’il est nécessaire de mettre en œuvre ce genre de microtransactions.

«Au fur et à mesure que le contenu post-lancement devient disponible, nous voulons offrir aux joueurs la possibilité de faire progresser leur progression. Les produits permettent aux joueurs aux contraintes de temps d’explorer pleinement le monde d’Assassin’s Creed Valhalla afin d’acquérir le meilleur équipement, ainsi que d’autres objets, en accélérant leur progression. Par exemple, ces joueurs peuvent acheter des cartes qui révèlent des endroits intéressants dans le monde, mais ils devraient encore visiter et jouer pour obtenir les récompenses », a-t-il expliqué.

Et pour vous, que pensez-vous de cette nouvelle? Pensez-vous que la présence de ces microtransactions est justifiée? Dites le nous dans les commentaires.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu Ubisoft en cliquant ici.