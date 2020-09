Les Français ont lancé une petite expérience virtuelle sur Steam qui nous emmène dans la cathédrale qui a pris feu en 2019.

En avril 2019, le monde a été choqué de voir les images du Cathédrale Notre-Dame en flammes. La construction, qui a été achevée dans le XIV siècle, c’est un lieu de culte et une pièce d’architecture unique. Ce centre religieux était représenté dans Assassin’s Creed: Unity et Ubisoft a même donné le jeu sur Uplay pendant un temps limité pour marquer le événement terrible.

Désormais, les créateurs de Watch Dogs Legion ont publié sur Steam une expérience qui nous permet de visiter la cathédrale Notre-Dame en realité virtuel. En fait, cette démonstration a été donnée au siège de l’UNESCO lors de la Journée européenne du patrimoine de l’année dernière, ainsi que lors de divers événements. Maintenant, Ubisoft l’a mis à la disposition de tout le monde, alors complètement gratuit.

Vous pouvez télécharger cette expérience depuis sa page Steam, mais si vous n’avez pas de lunettes de réalité virtuelle, dans la vidéo de cette actualité se trouve le visite complète et la vidéo vous permet de déplacer la caméra à votre guise. N’oubliez pas non plus que le prochain jeu de la franchise Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla, a avancé sa date de sortie et le 10 novembre, coïncidant avec la sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S.

