Aujourd’hui, Ubisoft a annoncé qu’il supprimerait les images du poing levé de la cinématique d’ouverture de son nouveau jeu mobile, Tom Clancy’s Elite Squad, à la suite de critiques généralisées selon lesquelles l’intro du jeu joue sur des conspirations de droite sur le mouvement Black Lives Matter.

Elite Squad, qui est sorti sur iOS et Android plus tôt cette semaine, commence par une vidéo narrée présentant les prémisses du jeu, qui dépeint les mouvements de protestation comme des fronts pour une organisation appelée UMBRA, un réseau terroriste mondial qui tente de conquérir le monde. Les manifestants «prétendent promouvoir une utopie égalitaire pour gagner le soutien populaire; alors que dans les coulisses, l’UMBRA organise des attaques terroristes meurtrières pour générer encore plus de chaos et affaiblir les gouvernements », dit le narrateur à un moment donné, alors qu’une série de poings noirs levés apparaît à l’écran.

Le poing levé a une longue histoire, y compris dans les mouvements antiracistes, et a été l’un des symboles centraux des manifestations en cours Black Lives Matter contre la violence policière, plus récemment depuis le meurtre de George Floyd en mai. Selon une description de la campagne du jeu, les joueurs « Recrutez des soldats d’élite de tous les coins du monde, y compris [the] la pègre criminelle, pour mettre fin à la campagne de chaos de l’UMBRA. » Cette ouverture s’appuie sur des complots de la droite alternative autour des manifestations Black Lives Matter et d’autres mouvements de justice, qui les présentent comme des fronts pour une organisation fantôme tentant de déstabiliser les gouvernements mondiaux.

«Les images apparaissant dans la séquence vidéo d’ouverture de l’équipe d’élite de Tom Clancy avec un« poing levé »étaient insensibles et nuisibles à la fois dans leur inclusion et dans la manière dont elles étaient décrites», a écrit Ubisoft sur Twitter plus tôt dans la journée. «Nous avons écouté et apprécié les joueurs et la communauté au sens large qui l’ont signalé et nous nous excusons.» L’éditeur indique que les images seront supprimées dans la prochaine mise à jour du jeu le 1er septembre sur Android et « dès que possible » sur iOS. Ubisoft n’a pas immédiatement répondu à une demande de Kotaku de commenter si le reste de l’ouverture restera intact ou pourquoi il a été créé pour le jeu en premier lieu.

La sortie d’Elite Squad intervient moins de trois mois après qu’Ubisoft a qualifié le racisme systémique auquel les Noirs sont confrontés de «profondément dérangeant» et a fait don de 100 000 dollars à la NAACP et à Black Lives Matter. Il arrive également au milieu de nouvelles manifestations contre la violence policière à la suite de la fusillade de Jacob Blake et, en tant que partisans du président, tentent de défendre un jeune de 17 ans accusé d’avoir tué deux personnes au cours de l’une des nuits de ces manifestations.

Elite Squad a été développé par le studio français Owlient, basé à Paris et axé sur le jeu mobile. Acquis par Ubisoft en 2011, son plus gros jeu précédent était un simulateur d’élevage de chevaux appelé Howrse. Le studio est désormais cogéré par Remi Pellerin et Charlie Guillemot, ce dernier étant le fils du PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, selon deux sources proches du dossier.

Lorsque Elite Squad a été présenté le mois dernier lors de la grande conférence de presse Forward d’Ubisoft, cela ressemblait à un jeu de tactique de dessin animé gratuit. Un concepteur narratif qui a déclaré qu’il avait travaillé à contrat sur le jeu a tweeté plus tôt dans la journée que UMBRA lui avait été présenté comme un méchant à la James Bond, pas quelque chose qui semble tout droit sorti d’un article de complot de QAnon.

Sur YouTube, un représentant de l’équipe de développement d’Elite Squad a qualifié de «coïncidente» toute ressemblance avec le mouvement Black Lives Matter lors de l’ouverture du jeu. « Tom Clancy’s Elite Squad est une œuvre de fiction et ne décrit aucun événement du monde réel », a écrit le compte YouTube du jeu dans un commentaire. « Cependant, nous avons écouté les joueurs qui ont souligné des similitudes, et pour éviter toute confusion, nous avons décidé de modifier la bande-annonce dans la prochaine mise à jour. »