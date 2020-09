Le thème de Le remake de Prince of Persia donne beaucoup de choses à dire. Si il y a quelques jours Il a même été laissé entendre qu’il n’allait pas sortir sur Nintendo Switch, et hier, lors de la conférence en ligne proposée par Ubisoft, rien n’a été dit non plus, sur son site Web si nous pouvions voir que la console hybride Gran N était l’une des options où vous pouvez réserver le jeu. Mais, moins de 12 heures plus tard, cette référence a complètement disparu, en laissant dans les airs s’il est possible que ce jeu atteigne la console Joy-Con.

Remake de Prince of Persia sur Nintendo Switch, erreur d’annonce ou aperçu accidentel?

Après ce fait, de nombreux doutes tombent sur ce titre sur Nintendo Switch. Est-il possible qu’Ubisoft n’ait pas dans ses plans de lancer le remake de Prince of Persia sur la console Nintendo? Ubisoft aurait-il pu prévoir de sortir ce jeu plus tard sur Nintendo Switch et l’ont-ils annoncé maintenant par erreur? Est-il possible que Nintendo ait voulu annoncer le remake de ce jeu dans un éventuel Nintendo Direct qui aura lieu prochainement et Ubisoft a fait l’erreur de l’annoncer lui-même? Nous ne pouvons que théoriser ce qui se passe, puisque ce mouvement est vraiment suspect.

Quelle option vous convainc le plus? Pensez-vous qu’il ne sortira finalement pas sur Nintendo Switch ou était-ce une erreur d’Ubisoft de l’annoncer tôt? Nous ne pouvons qu’attendre de voir comment se terminera le remake de Prince of Persia et le feuilleton Nintendo Switch.

